Llega Runtime, la nueva plataforma de cine y series totalmente gratis... pero repleta de un fondo de catálogo en el que no hay mucho donde rascar

2022 es el año en el que los servicios de streaming se han revolucionado y han empezado a pedir más dinero y a ofrecer versiones con anuncios para parecerse un poquito más a la televisión lineal. Por eso es de agradecer que haya servicios totalmente gratuitos que vengan con buenas intenciones. Mejores intenciones que calidad, todo sea dicho. Es el caso de Runtime, que, al igual que hizo Pluto TV hace algún tiempo, ofrece un poquito de vídeo por demanda y unos cuantos canales lineales donde descubrir algunas joyas del pasado. El problema es que, a diferencia de Pluto TV, Runtime no llega a ser ni los macarrones con tomatico del streaming.

Canales en directo

Runtime tiene diez canales en directo, siete dedicados a películas y tres a series. El problema es que se nota que han comprado catálogo al por mayor y lo emiten sin control. En Runtime tenemos películas como 'Conociendo a Julia', 'Nine', 'Posdata: te quiero' o 'Valkiria', en un canal que intenta recopilar lo mejor del resto de canales. Esto es lo mejor, efectivamente.

Runtime Acción nos ofrecerá películas tan conocidas como 'Campeón de campeones', 'Contratado para matar' o 'El bombardeo', convirtiéndose en la versión de 2022 del cine directo a vídeo. No es mucho mejor Runtime Comedia, donde la falta de catálogo nos lleva a películas desconocidas u olvidadas como 'The chaperone', 'La novia de mis sueños' o 'Chuecatown'. Os podéis hacer una idea de cómo son Runtime Thriller, Runtime Crimen o Runtime Romance, donde se puede rascar un 'Scream 4', '¿Hacemos una porno?' o 'El último patriota' entre un montón de películas de tercera división. Básicamente, si no tienes catálogo, ¿para qué te metes en estos fregados?

Hay redención en el canal dedicado a los clásicos: en el transcurso de un par de días, el canal programa 'La noche de los muertos vivientes', 'La última vez que vi París', 'Ayer, hoy y mañana', 'Los viajes de Gulliver', 'La pequeña tienda de los horrores' o 'El acorazado Potemkin'. No deja de ser un catálogo vendido por kilo y mitad, pero al menos hay algo ahí para todos los que quieren disfrutar de una buena película de hace décadas pero no pueden permitirse Filmin.

¿Qué es lo que baila Ana?

Quedan tres canales en directo, los dedicados a series de televisión. Uno de ellos emite 24 horas 'Ana y los siete', para que los más aficionados a sus 91 episodios puedan verlos en bucle una y otra vez. Ojalá en una de estas se les colaran los episodios jamás emitidos por TVE que transcurrían después de que Ana Obregón dejara la serie y que un juez prohibió mostrar jamás al público: al menos así este canal tendría sentido.

El otro canal dedicado a una serie es a otra mítica de la televisión hispana, pero esta vez de los años 70: 'Curro Jiménez'. No tengo muy claro que sus 40 episodios aguanten tan bien el paso del tiempo como para justificar darles un canal propio, pero ahí están, repitiéndose en bucle. En su defensa diré que Pluto TV también tiene estos dos canales, pero los combina con decenas de canales dedicados a otras series y programas (desde 'Vaya semanita' a 'Doctor who'), que la engalana muy bien.

Runtime también tiene un canal de series, donde ha rascado en el fondo del barril, emitiendo episodios de 'Crusoe', 'El caso Wanninkhof', 'Guante blanco' y '23-F: el día más difícil del rey'. Desde luego, su competencia no es HBO Max precisamente. Pero no solo de canales en directo vive el cinéfilo (y seriéfilo). Sobre todo porque ya no estamos en 2005.

Vídeo por demanda

Runtime también tiene un apartado de películas y series por demanda que, al igual que sus canales en directo, deja bastante que desear, aunque hay algunas joyas rescatables. Tenemos, por ejemplo, 'Los mercenarios', 'Precious', 'Frágiles', 'REC', 'El luchador', 'Hachiko' o 'El maquinista de la general'. Vale, no te vas a enterar de los últimos grandes éxitos de Hollywood y se parecen más a lo que podría echar TVE cualquier martes por la noche, pero al menos son películas solventes.

El apartado de series sí que es bastante más triste, sobre todo porque es difícil que nos suene alguna: 'Ellas aman, ellos mienten', 'Viaje a los confines de la tierra' (con un Benedict Cumberbatch antes de 'Sherlock' y Marvel), 'XIII La conspiración', 'Conan' o 'Los camioneros', con un Sancho Gracia en los 70. Si en películas aún tenía algo rescatable, es muy difícil decir que nos apetezca ver alguna serie de Runtime.

Lo más probable es que, una vez montado el servicio para varios países, Runtime haya tirado del fondo de catálogo más barato que haya pillado para automatizar sus emisiones y cobrar algo por los anunciantes. Si de rebote cae algo bueno, pues mira, eso que nos llevamos todos. De momento, Pluto TV es la alternativa a batir, pero ya sabéis lo que dicen: a caballo regalado, no le mires lo programado.