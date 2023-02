Autodestrucción jubilosa para enmascarar una crisis vital: esta embriagadora película tiene a un gran Mads Mikkelsen y se puede ver gratis en streaming

Probablemente muchos se rieron y sintieron compasión de Thomas Vinterberg cuando defendía que iba a hacer una película que fuese la adaptación de una de las gracias más memorable de 'Los Simpson'. Ya sabéis, la de "Por el alcohol, causa y a la vez solución de todos los problemas del mundo". Rieron, pero se tuvieron que tragar sus palabras, porque Vinterberg lo había logrado.

Más allá de la coña, este ideólogo del movimiento Dogma 95 ha tenido una de las carreras más peculiares del cine europeo, pasando de propuestas radicales a saber estar a caballo entre la artesanía y la autoría pura. Aunque algunos de sus dramas puedan parecer excesivamente complacientes, son esos los que le han dado la madurez necesaria para clavar ese salto al vacío que es 'Otra ronda', una de sus mejores películas.

Alcohol, causa y a la vez solución de problemas

La reunión con Mads Mikkelsen da increíbles resultados en forma de autodestrucción jubilosa, moviéndose entre la comedia de cuñados (que no cuñada) y el drama de adicciones. Una embriagadora experiencia que se puede ver gratis a través de la web de RTVE Play, que ofrece la posibilidad de ver una de las mejores películas europeas de los últimos años.

Aquí seguimos a cuatro profesores de instituto que deciden poner a prueba una "interesante" hipótesis del psiquiatra noruego Finn Skarderud, que defiende que el cuerpo humano nace con un déficit de 0,05 por ciento de alcohol en su sangre. Por tanto, se debe compensar con una ingesta continuada que mantenga ese 0,05 de alcohol a lo largo del día. Los ilustrados maestros lo probarán en su día a día y hasta la llevarán a límites aún mayores, con consecuencias de todo tipo.

El concepto de la autodestrucción jubilosa fue tratada también en una de las mayores joyas de nuestro tiempo: 'El ravero', la canción de Niño de Elche sobre un hombre necesitado de estimulantes y estupefacientes en un mundo lleno de veneno. Una necesidad de huida de uno mismo y sus circunstancias a través del jolgorio etílico (o similares) que impulsó movimiento como La Ruta, pero se ve de manera más cotidiana en los afectados por la crisis de la mediana edad que buscan en la botella una distracción de sus sueños fallidos y su estancada rutina.

'Otra ronda': buscando la catarsis

"Lo que busca no lo encuentra, lo que encuentra no lo busca". Los personajes de 'Otra ronda' tienen que mirarse el espejo y no reconocer al señor mayor que ha reemplazado a su yo juvenil y esplendoroso. Desde la coartada intelectual del "experimento" tratan de esquivar la desagradable sensación de haberse convertido en seres aburridos que se arrastran a la siguiente fase de sus vidas.

Un sentimiento que Vintenberg refleja con increíble pericia desde su guion, con una adecuada construcción y escalada además de con la dirección de actores. Y lo hace sin caer en moralismos sencillos, dando un tratamiento al alcohol pertinente como catalizador de nuestros comportamientos kamikazes, pero también eje principal en nuestros momentos de euforia. Con ello logra que 'Otra ronda' sea una inteligente y soberbia película que toca el cuelo con ambas manos al final en una explosión jubilosa a través de un Mikkelsen imperial. Una catarsis con la que el propio director supera alguno de sus propios traumas.

