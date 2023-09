Los musicales de Ana Obregón, Miguel Bosé y más famosos ya tienen fecha de estreno en Telecinco

Con 'Cuentos chinos' y 'Gran Hermano VIP' a punto de estrenarse, Telecinco todavía tiene un as en la manga (si es que podemos llamarlo así) para esta temporada posvacacional: 'El musical de tu vida' se estrenará el próximo 13 de septiembre.

A golpe de musical

La crisis de espectadores en Mediaset prosigue y cualquier respuesta es poca para intentar levantar las audiencias. Si la semana pasada, el grupo audiovisual tiraba de famosos desnudándose en su próximo docurreality, ahora ha fijado la fecha para su siguiente apuesta.

'El musical de tu vida' es el programa que convertirá la vida de famosos como Ana Obregón, Miguel Bosé, Tamara Falcó o Paulina Rubio en un musical. Se hará un repaso de su vida, intercalando testimonios y números musicales.

El formato es una adaptación del original belga 'The musical of your life' y cada programa girará en torno a un famoso. La gala 1 contará con Lolita Flores como primera invitada.

Presentado por Carlos Sobera, Mediaset ya ha anunciado que el programa se estrenará el próximo miércoles 13 de septiembre a las 22:45 en Telecinco. Se convertirá así en competencia directa de 'The Floor', el nuevo programa de Antena 3 con Manel Fuentes al frente y que se estrenó la pasada semana con unos datos de audiencia sobresalientes.

En Espinof | Las 41 mejores bandas sonoras del cine de la década