'Supervivientes 2023' llega a su fin entre carpetas forzadas, Bosco acusado de tongo y la audiencia más baja de la historia

Pues se acabó lo que se daba, otro año más de 'Supervivientes'. Chispum, aplausos, promesas de retorno, amores repentinos, acusaciones de tongo y un share en números rojos para Telecinco, que con un 19,1% y 1.634.000 espectadores baja en 400.000 personas su final menos vista hasta ahora, allá por 2010. Uf. Si ha sido culpa de la falta de 'Sálvame' o de que la edición hacia el final se ha alargado más que un chicle que lleva seis horas en la boca es algo aún por analizar, desde luego.

Al partir un cheque y un amor

Adara es una profesional de enamorarse en realities. Lo hizo con Gianmarco Onestini en 'Gran Hermano VIP', Pol Badía en 'Gran Hermano 17', Hugo Sierra en 'Gran Hermano Revolution'... y ahora con Bosco Blach, al que llama "Bosqui" en una muestra de asquito importante y con el que compartió una cita y una noche de amor antes de la final que ha cristalizado en besos, ilusión y todo eso a lo que la concursante parece estar enganchada. Si es que ya se sabe que un foco tira más que el amor verdadero.

La cosa es que quedaban otros dos supervivientes aparte de la parejita, Asraf y Jonan. El primero en cerrar la puerta de su concurso fue el novio de Isa Pantoja, que acabó abandonando el plató cuando la que fue su gran amiga, Adara, le acusó de ser el más pesado de la edición. Finalmente volvió a sentarse en el sofá, pero lo que ha tenido que aguantar este pobre hombre es como para darle otro cheque aparte.

El siguiente en convertirse en el expulsado por el público era Jonan, tras ganar Adara las dos pruebas que quedaban pendientes, ya en plató. Al final, entre ella y Bosco se llegó a una votación de consenso entre los espectadores, que acusaron al programa de plagio en lo que realmente fue, una vez más, un grupo de fans contra un grupo de haters: Bosco se llevó los 200.000 euros y el amor, que es el verdadero premio. Al menos hasta que se acabe: el dinero seguro que le dura más al sobrino de Pocholo.

Adiós con el corazón

El programa sirvió también para que Carlos Sobera saludara a un Jorge Javier Vázquez que sigue ausente (según dicen los rumores, ni siquiera vio el episodio final de 'Sálvame') con un "No estás, pero estás". El presentador no ha sido nunca tan querido en Mediaset como en el momento que dejó de presentar. No deja de ser irónico, la verdad.

Para terminar la temporada, porque no hay mucho más que contar de las cuatro horas de gala de ayer mismo, dos reflexiones. La primera, visto que 'Supervivientes' ya no funciona como antaño y ahora que Telecinco va a volver a meter la patita en el reality pregrabado con '¡Vaya vacaciones!', ¿es el momento de volver al 'Supervivientes' de anónimos con las mecánicas estadounidenses con el que realmente podemos ver algo de estrategia y diversión más allá de gritos y besitos en la playa? Como idea.

La segunda: Bosco, que comparte nombre con el protagonista de 'Selfie', tiene que estar ya dándole vueltas a qué va a hacer con la carpeta absurda que se ha montado con la experta en carpetas, ahora que no hay 'Deluxe' donde vender exclusivas. Va a ser visto y no visto. Tiempo al tiempo.

¡Bueno, pues hasta aquí lo único que le funciona a Telecinco de un tiempo a esta parte! De momento en su horizonte tenemos la resurrección de 'Gran Hermano VIP' y '¡Vaya vacaciones!' mientras hacen tiempo para una nueva 'La isla de las tentaciones' y la edición 2024 de 'Supervivientes'. Lo bueno de Telecinco es que parece que se transforma y cambia, pero al final es siempre exactamente lo mismo. Pura rutina en tu retina.

