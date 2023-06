'Supervivientes 2023' expulsó a Artùr, anunció sus últimos nominados y puso fecha a la final

'Supervivientes 2023' se acaba pero no todos los concursantes estarán ahí para verlo: Artùr fue expulsado justo antes de la recta final, Adara y Jonan se convirtieron en finalistas y Bosco y Asraf en los últimos nominados.

Últimas nominaciones

La gala de 'Supervivientes 2023' reveló qué concursante era el elegido para ser salvado: la audiencia se decantó por Adara, mientras que Artùr fue expulsado y se quedó a las puertas.

"De verdad quería seguir luchando para ser finalista, pero a estas alturas del programa somos todos ganadores. Vuelvo a casa, a ver a mi familia. Esto es un juego: unos ganan y otros no" fueron las palabras de Artùr.

"Estoy en shock, no me lo puedo creer, estaba súper nerviosa. Quiero agradecer a esas personas que me han salvado, que me siguen regalando tiempo en este concurso, recordarles que concursamos juntos y que les quiero muchísimo" celebró Adara.

En la misma gala, se anunciaron los últimos nominados del concurso: Bosco y Asraf, convirtiendo así a Jonan en el segundo finalista junto con Adara, que se ganó la plaza tras vencer en la prueba de apnea. Ambos tienen el billete asegurado a la final que se celebrará el próximo jueves 29 de junio, tal y como confirmó Sobera.

