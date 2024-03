Jake Lloyd, el actor que interpretó el pequeño Anakin Skywalker en 'Star Wars' ahora está internado en un centro de salud mental

Son contadas las veces en las que, cuando vemos el caso de una estrella infantil que triunfa en el cine, el final de su carrera resulta ser por demás dramático. Justo lo que le ha sucedido al joven actor que, en su momento, se convirtió en el centro de atención por aparecer en la franquicia de 'Star Wars', pero que, años después, no sólo ha dejado el camino de la actuación, sino que, como reportan, ahora está internado en una clínica de salud mental.

En una reciente entrevista, la madre del actor Jake Lloyd, que interpretó al pequeño Anakin Skywalker en la saga creada por George Lucas, disipó por completo los rumores que rodearon la desaparición por completo de su hijo de la industriade las cámaras, afirmando que su hijo fue diagnosticado con un trastorno mental, lo que marcó su alejamiento de la actuación.

Lisa, su madre, habló con Scripps News y confirmó que a su hijo le diagnosticaron esquizofrenia paranoide en 2008 después de luchar y hablar sobre vivir en realidades diferentes, como parte de su trastorno, asegura que llegó a 'ver personas con “ojos morados” y mencionar haber tenido conversaciones con el presentador de The Daily Show, Jon Stewart'.

Pero esa no era la única condición diagnosticada de Jake, sino que, parecía que también sufría de anosognosia, una condición neurológica que hace que el paciente niegue sus síntomas.

"No pensó que necesitaba ir al terapeuta porque no tenía nada de malo"

En 2015, Jake protagonizó una persecución policiaca por varios condados de Estados Unidos, que terminó en un accidente por el que le presentaron cargos por conducir sin licencia, ir a exceso de velocidad y además de intentar evadir a las autoridades.

A pesar de que su madre intentó sacarlo de la cárcel para que pudiera seguir con la prescripción médica y el tratamiento que en ese entonces se le recetó, no pudo ingresar a un centro médico por la falta de camas, por lo que pasó 10 meses en la cárcel. Por si fuera poco, en 2018, la hermana de Jake, que participó como extra en 'La amenaza fantasma', falleció por causas naturales, lo que agravó su estado de salud.

"La amenaza fantasma no tuvo la culpa"

Cuando se le cuestionó a su madre sobre si su condición empeoró debido al mal recibimiento que tuvo en su momento el estreno de 'La amenaza fantasma', ella lo rechazó por completo: “Habría sucedido de todos modos. Yo creo que fue genético. Y su psiquiatra también está de acuerdo en que Jake iba a volverse esquizofrénico”, asegura, confirmando que por parte de la familia del padre de Jake había antecedentes de esquizofrenia.

Actualmente, y después de 10 meses de terapia en un centro de rehabilitación de salud mental, el ex-actor mostró una mejoría notable que ahora le permite disfrutar de lo que antes no podía: ver películas. "Esa era una de las cosas que no podía hacer cuando no tomaba sus medicamentos. Simplemente no tenía la capacidad de atención para eso, ahora lo disfruta nuevamente”, dijo Lisa.

