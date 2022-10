"Me encantaría saber qué está haciendo la familia ahora": el protagonista de 'Malcolm in the Middle' anuncia que Bryan Cranston está orquestando un reboot de la mítica sitcom

Puede que algunos de los mejores momentos que he pasado frente a la televisión durante mi adolescencia estén estrechamente relacionados con esa joya de las sit-com titulada 'Malcolm in the Middle'. No es difícil recordar varios momentos de esos que inducen a las carcajadas, como ver a Dewey alucinar tras una sobredosis de azúcar, a Hal patinando al ritmo de 'Funky Town' o a Lois haciendo su propio Destruction Derby en el parking de un garaje.

Un reboot de ensueño

Estas memorias, que me hacen sonreír al escribir sobre ellas, invitan a soñar con uno de esos reboots que tan de moda están en estos tiempos. Pero ojo, porque la fantasía podría estar mucho más cerca de convertirse en realidad de lo que cabría esperar si tenemos en cuenta las declaraciones que ha vertido Frankie Muniz en una entrevista reciente con Fox News.

El protagonista de la serie ganadora de dos Emmy, además de reconocer que nunca llegó a ver su trabajo mientras estuvo en emisión, ha dejado caer que el mismísimo Bryan Cranston está trabajando en el guión de una nueva etapa del show. Palabras mayores.

"Hicimos siete temporadas, 151 episodios. No llegué a ver la serie cuando se emitía, pero lo he hecho ahora con mi mujer. Vimos los 151 capítulos. Me di cuenta, 'Wow, eso es lo que estábamos haciendo'... Puedo separar el hecho de haber participado en ella de verla como un fan. Me encantaría saber qué está haciendo la familia ahora.

Sé que a Bryan Cranston le gusta mucho la idea y que está capitaneando la escritura del guión y poniendo todo en marcha. Así que, podría haber algo. Estaría a bordo al 100%. Pero, no sé, veremos qué ocurre".

Aunque todo esto sea aún un proyecto en desarrollo y no haya ningún tipo de confirmación ni puesta en marcha por parte de alguna cadena o plataforma, no cabe duda de que invita a la esperanza. Mientras esperamos a comprobar si arranca o no este reboot de 'Malcolm', podemos disfrutar de la producción original en Disney+.