Seguimos esperando la temporada 2 de 'My Dress-Up Darling', pero el anime ya tiene un live action en marcha y su primer tráiler pinta adorable

'My Dress-Up Darling' ('Sono Bisque Doll wa koi wo Suru') fue uno de los animes más populares de 2022, que incluso llegó a competir en primera línea con con 'Kimetsu no Yaiba' y 'Shingeki no Kyojin' gracias a la increíble química de sus protagonistas y su tono de comedia romántica fresquita.

Es la historia de Wakana Gojo, un adolescente solitario que sueña con convertirse en un maestro artesano de muñecas tradicionales. Cuando Marin Kitagawa, una chica explosiva y popular, descubre que sabe coser, le recluta para ayudarla a hacer cosplay de sus personajes favoritos.

Otra ronda, pero un poco diferente

La segunda temporada del anime se anunció hace ya dos años, y aún seguimos esperando a que haya novedades. Pero mientras llegan los capítulos nuevos, 'My Dress-Up Darling' tiene una serie de acción real en marcha para volver a adaptar el manga de Shinichi Fukuda.

Ya se ha dejado ver un primer tráiler de la serie, que se estrenará en la cadena MBS de Japón el próximo 8 de octubre. Todavía no se sabe si podremos verla a nivel internacional , aunque es posible que alguna plataforma de streaming se anime con ella igual que ha pasado con el live action de 'Oshi no Ko'.

El reparto principal del live action cuenta con Riko Nagase y Kota Nomura como Marin y Gojo, respectivamente. También tendremos a Akana Ikeda como Sajuna Inui, Kokoro Toyoshima como Shinju Inui, Daichi Shiozaki como Chitose Amano y Meikyo Yamada como Kaoru Gojo. También se ha desvelado "Princess Hero", el tema de opening interpretado por Tokimeki Sendenbu, y "Lovely Baby", el ending interpretado por PEDRO.

Koji Shintoku dirige la versión en acción real de 'My Dress-Up Darling', mientras que Satoko Okazaki se ha encargado del guión. Y si nos pica la curiosidad sobre esta comedia romántica con cosplay de por medio, tenemos la primera temporada disponible en Crunchyroll.

