Al manga de 'My Dress-Up Darling' le queda tan solo un capítulo y los fans están que trinan con el repentino final: "Están haciendo todo lo que odio"

Tenía una dura competencia cuando se estrenó en 2022, pero 'My Dress-Up Darling' ('Sono Bisque Doll wa Koi o Suru') se pudo medir en popularidad con 'Kimetsu no Yaiba' y 'Shingeki no Kyojin' durante su emisión y nos tuvo enganchados cada semana a esta comedia romántica de cosplayers.

Mientras que esperamos que el anime regrese con su segunda temporada, el manga de Shinichi Fukuda ha segundo avanzando. Aunque ahora sabemos que le quedan apenas unas páginas por delante.

¡Atención! Este artículo contiene spoilers sobre la trama de 'My Dress-Up Darling'

Adios a la muñeca de cosplay

'My Dress-Up Darling' terminará el próximo 21 de marzo con su capítulo 115, como confirma el próximo Fukuda desde sus redes, y el final se ha anunciado de manera bastante repentina con la publicación del capítulo 114 este mes. Teniendo en cuenta su ritmo de publicación y que el manga apenas cuenta con 14 volúmenes, muchos lectores sienten que lo se está dejando demasiado espacio para y cerrar correctamente todos los cabos.

Especialmente porque ahora 'My Dress-Up Darling' estaba en un punto bastante interesante para la trama y lleno de salseo, ya que Gojo y Marin por fin han empezado a salir juntos. Pero en lugar de explorar su relación como pareja y darle más rienda al lado romántico de la historia, Fukuda ha decidido poner punto y final al manga.

Aunque hace años era relativamente esperable en algunos mangas románticos, también tenemos otras historias que se centran en las relaciones de pareja a largo plazo de sus protagonistas, como 'Wotakoi', 'A Sign of Affection' o My Love Story with Yamada-kun at Lv999, con lo que desde luego Fukuda podría haber estirado más el chicle de haber querido... Y claro, los fans no están demasiado contentos con el final sorpresa.

"¿Cómo que 'My Dress-Up Darling' termina el capítulo que viene? Pensaba que estábamos empezando, tío si se acaban de declarar. Han hecho todo lo que odio: terminar un manga de romance cuando la pareja principal se vuelve oficial", ha dicho un fan en X (Twitter). Otro escribió que : "Acabo de leer el capítulo 114 y cuando pienso en que el 115 será el último quiero saltar por la ventana."

"Vaya puto desperdicio", señaló un fan, con otro preguntándose si "¿Habrá un 'My Dress Up Darling Shippuden'?" para continuar la historia de alguna manera. Aunque ya gran mayoría ya parece haber aceptado que las cosas son así y que "El final va a ser abrupto, ¿eh?"

