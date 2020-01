'Mindhunter': Netflix libera a los protagonistas de sus contratos y pone la serie de David Fincher en pausa indefinida

Malas noticias para los fans de 'Mindhunter'. Netflix ha decidido liberar de sus contratos a Jonathan Groff, Holt McCallany y Anna Torv al pausar de forma indefinida la serie. Hasta ahora se esperaba que David Fincher la retomase tras acabar su siguiente película, pero parece que la espera será mucho más. Y eso si llegamos a ver una tercera temporada de la serie.

Fincher está muy ocupado

Eso sí, Tv Line informa de que Netflix no ha cancelado la serie y que todo se debe a lo apretada que está la agenda de Fincher. Además de 'Mank', su primer largometraje para la plataforma, también está ocupado ejerciendo como productor de la segunda temporada de 'Love, Death and Robots'. Nada que no se supiera hasta ahora, pero un representante de Netflix ha aclarado lo siguiente:

Él quizá vuelva de nuevo a 'Mindhunter' en el futuro, pero mientras tanto era injusto impedir a los actores buscar otros trabajos mientras él exploraba nuevos trabajos por su cuenta.

Estaba claro que la idea inicial de Fincher era continuar la serie más allá de lo que hemos visto hasta ahora, pero también que en Netflix no van a llorar demasiado por esta noticia. A fin de cuentas, la campaña promocional alrededor del lanzamiento de la segunda temporada brilló por su ausencia y 'Mindhunter' nunca recibió el reconocimiento que merecía en los premios televisivos.

Queda la esperanza de que esto cambie en el futuro, pero la noticia me suena a cancelación sin atreverse a decirlo abiertamente. Recordemos que entre la primera y la segunda temporada pasaron dos años, por lo que tampoco era necesario tomar tan rápido una decisión así si no se veía que, en el mejor de los casos, la espera no iba a ser mayor en este caso.

Por mi parte espero que mis miedos sean infundados y 'Mindhunter' regrese, aunque haya que esperar cinco años por decir una cifra al azar. Era una de las mejores series de Netflix y no se merece una despedida por la puerta de atrás.