Las 29 series de estreno más esperadas de 2020

Últimas horas de 2019 y echamos un vistazo a lo que nos traerá de nuevo en 2020. Si hace nada repasábamos las películas, ahora llega el turno de contaros cuáles son las series de estreno más esperadas que llegarán a España el año que viene.

Y, la verdad es que va a ser un año bastante interesante, con algunas bombas como el aterrizaje de Disney+ en España con sus primeras series así como la llegada de una de las ficciones españolas que más interés está despertando, 'Patria' de HBO. Pero esas son solo dos ejemplos. Comenzamos.

'Drácula'

El primer gran estreno del año es esta colaboración entre BBC y Netflix en lo que es la nueva serie de los siempre interesantes Steven Moffat y Mark Gatiss. Inspirados en la visión del personaje de Bram Stoker, el dúo traslada al mítico vampiro a las calles de la Londres victoriana en tres episodios de noventa minutos.

Estreno el 4 de enero en Netflix

'The New Pope'

El 11 de enero llega por fin a HBO la secuela de una de las miniseries más fascinantes y estéticamente hipnóticas de los últimos tiempos. Paolo Sorrentino cuenta en esta ocasión la llegada de un nuevo papa, Juan Pablo III (John Malkovich), quien llegará al papado con la papeleta de llegar a la suela de los zapatos de su predecesor, interpretado por Jude Law.

Estreno el 11 de enero en HBO

Crítica de Esther Miguel Trula

'El visitante'

Richard Price, quien nos trajo hace unos años la aclamada 'The Night Of', adapta a Stephen King en una miniserie de diez episodios que, a mi juicio, tira demasiado de intensidad (mañana tenéis mi crítica de la serie) en una historia que comienza con el brutal asesinato de un niño y cuyo principal sospechoso tiene pruebas contundentes en su contra y también una coartada probada: estaba a más de cien kilómetros de distancia.

Estreno el 13 de enero en HBO

'Evil'

Estrenada en EEUU este pasado septiembre, 'Evil' llega a España este próximo enero tras recibir una buena oleada de buenas críticas. También es verdad que, viniendo de Robert y Michelle King, creadores de auténticos imprescindibles como 'The Good Wife', 'The Good Fight' y 'Braindead', no podíamos esperar otra cosa de este procedimental sobrenatural.

Estreno: 13 de enero en SyFy

'Star Trek: Picard'

No veáis las ganas que tengo (tenemos todos, la verdad) de ver de nuevo en acción al mítico personaje interpretado por Patrick Stewart. Situado años después del final de 'La nueva generación', Picard (y la tropa) deberá volver a la flota estelar para una gran misión en una serie cuya promoción a tirado de nostalgia.





'Lincoln Rhyme: Cazando al coleccionista de huesos'

Adaptación televisiva de la novela de Jeffery Deaver, seguimos a Lincoln Rhyme (Russell Hornsby), criminólogo forense que resulta herido durante la persecución de un asesino en serie. Cuando este regresa a la acción, Lincoln contará con la ayuda de la joven Amelia Sachs (Arielle Kebbel) para dar caza al criminal mientras se encargan de los casos más complejos del departamento de policía.

Estreno: el 27 de enero en AXN

'Locke & Key'

El 7 de febrero llega a Netflix la adaptación del cómic de Joe Hill y Gabriel Rodríguez. Darby Stanchfield, Jackson Robert Scott, Connor Jessup, Emilia Jones y Bill Heck encarnan a los Locke, quienes a la muerte de su padre descubren todo un grupo de llaves que parecen abrir el misterio alrededor de dicha pérdida.

Estreno: 7 de febrero en Netflix

'La conjura contra América'

David Simon vuelve con una nueva miniserie protagonizada por John Turturro y Winona Ryder. En esta ocasión adapta la novela homónima de Philip Roth que sigue a una familia judía en lo que ve cómo asciende al poder un nuevo presidente xenófobo y fascista en los años 40.

Estreno: 17 de marzo en HBO España

'The Mandalorian'

Que en estos tiempos estemos esperando meses a que llegue la que ha sido una de las series notables de 2019 tiene tela. Pero bueno. Si todo va bien, en marzo de 2020 llegará a España Disney+ y con ella se estrenará oficialmente en nuestro país, la muy recomendable incursión televisiva de Star Wars.

Estreno en 2020 en Disney+ España (¿31 de marzo?)

Crítica de Jorge Loser





'Patria'

El gran estreno de ficción propia de HBO España y una de las series que desde que se anunció, más hemos querido saber. En mayo de 2020 llegará por fin esta adaptación de la novela homónima de Fernando Aramburu, que nos relata la historia de dos familias separadas por el terrorismo de ETA. Elena Irureta y Ane Gabarain encabezan el reparto.

Estreno en mayo 2020 en HBO

'Snowpiercer'

Scott Derrickson se pone al frente de la adaptación televisiva de la cinta de Bong Joon-Ho. Siete años después de que la Tierra se convirtiera en una gran bola de hielo, un tren recorre todo el globo con la humanidad superviviente, dividida en clases sociales, a bordo. Daveed Diggs y Jennifer Connelly encabezan el reparto.

Estreno: Primavera en TNT (en España en Netflix)

'The Walking Dead: World Beyond'

Diez temporadas en progreso y 'The Walking Dead' sigue siendo una de las series más vistas a nivel mundial. Y para seguir explotando la franquicia, tenemos un nuevo spin-off en el que se sigue a un grupo de adolescentes que se han criado entre muros y protegidos durante todo el apocalipsis zombi.

Estreno en Primavera en AMC (internacionalmente en Prime Video)

'La unidad'

Una de las principales apuestas de Movistar para 2020 es este thriller policíaco creado por Dani de la Torre y Alberto Marini. Protagonizado por Nathalie Poza, esta ficción está basada en los testimonios inéditos de altos profesionales de la lucha antiterrorista, con especial interés en el yihadismo.

Estreno el primer semestre de 2020 en Movistar+

'Hunters'

Al Pacino cazando nazis. Si esto ya no la sitúa como una de las series más esperadas de 2020 yo ya no sé. Nos trasladamos a Nueva York de los setenta, donde un grupo de personas descubren que altos oficiales nazis siguen viviendo entre nosotros y conspiran para crear el Cuarto Reich.

Estreno: 2020 en Amazon

'Belgravia'

Julian Fellowes, el creador de 'Downton Abbey', tiene dos series en marcha y la primera que llegará a nuestras pantallas es 'Belgravia', adaptación de su propia novela ambientada en el desarrollo del acaudalado barrio londinense. Philip Glenister y Alice Eve protagonizan esta miniserie.

Estreno en primer semestre de 2020 en Epix (sin cadena en España)

'30 monedas'

Acaba de terminar el rodaje de '30 monedas', la serie que Álex de la Iglesia prepara para HBO España y que nos presenta la historia de Vergara, un exorcista, boxeador y ex convicto exiliado en una parroquia de un pueblo remoto de España que se verá en medio de una gran conspiración global en torno a las 30 monedas que dieron a Judas en pago por traicionar a Jesucristo.





'La línea invisible'

La nueva serie de Mariano Barroso nos sumerge en los orígenes de ETA y el primer asesinato que cometió la banda terrorista, allá por 1968. La serie de seis episodios cuenta en el reparto con Àlex Monner, Antonio de la Torre, Anna Castillo y Asier Etxeandia, entre otros.

Estreno en 2020 en Movistar+

'Run'

Que Phoebe Waller-Bridge tenga nueva serie para 2020 ya es garantía de un hueco en esta lista. Esta coprotagoniza y produce un thriller cómico creado por Vicky Jones, colaboradora de Bridge desde que Fleabag era obra de teatro. Merritt Wever es una joven mujer buscando reinventándose a sí mismo mientras que Domhnall Gleason es el gurú de moda.

Estreno en HBO

'Industry'

Lena Dunham dirige el nuevo drama de HBO, creado por Mickey Down y Konrad Kay y que ella define como un cruce entre 'El lobo de Wall Street' y 'Melrose Place' ambientado en Londres. La serie sigue a un grupo de jóvenes graduados que compiten por un puesto en una de las mayores firmas de banca en la capital.

Estreno en HBO

'Y'

Tras dos años desde que se rodó un piloto, culminando años de "desarrollo infernal", parece que en 2020 podremos ver por fin la adaptación del magistral cómic 'Y: El último hombre' de Brian K. Vaughan y Pia Guerra. Barry Keoghan es Yorick, el único superviviente de un evento global que ha borrado a todo mamífero portador del cromosoma Y.

Estreno en FX

'Invincible'

Ya tardaban, teniendo en cuenta el tirón de Kirkman con 'The Walking Dead' en que se materializase una adaptación de uno de los mejores cómics de superhéroes del siglo XXI. Mark Grayson es un adolescente normal salvo por el hecho de que su padre es el mayor superhéroe de la Tierra. Cuando empieza a desarrollar sus propios superpoderes, empezará a estar bajo la tutoría de su padre.

Estreno en Amazon

'La templanza'

Una gran producción entre Atresmedia y Amazon que adapta la novela homónima de María Dueñas. Un drama de época que une México, La Habana, Londres y el Jerez del auge de las bodegas de vino a través de la historia de Soledad (Leonor Watling) y Mauro (Rafa Novoa)

Estreno en Amazon Prime Video

'The Falcon and the Winter Soldier'

Una de las series más sonadas que prepara Marvel para Disney+ es la protagonizada por los dos colegas de Capitán América. Anthony Mackie y Sebastian Stan vuelven a enfundarse los trajes superheroicos en una serie que se sitúa después de los eventos de 'Vengadores: Endgame'.





'Mrs. America'

Cate Blanchett encarna a la polémica legisladora Phyllis Schlafly, una de las más importantes oponentes a la enmienda de igualdad (Equal Rights Amendment) en una miniserie ambientada en los años 70. Rose Byrne y Uzo Aduba encarnan a algunas de las más prominentes activistas feministas de la época.

Estreno en 2020 en Hulu

'Ripley'

Con Andrew Scott como el talentoso Mr. Ripley, Showtime prepara una nueva adaptación de las novelas de Patricia Highsmith. La serie comienza en Nueva York, donde un hombre rico contrata al estafador Tom Ripley para que viaje a Italia y convenza a su hijo para volver a casa. Steve Zaillian escribe este drama de ocho episodios.

Estreno en 2020 en Showtime (en España en Movistar+)

'Jupiter's Legacy'

De entre las adaptaciones de Mark Millar que prepara Netflix, 'Jupiter's Legacy' es la que mejor pinta tiene. El creador de 'Daredevil', Steven S. DeKnight escribe estos ocho episodios que explora a una segunda generación de héroes que espera estar a la altura de sus padres. Josh Duhamel y Leslie Bibb encabezan el reparto.

Estreno en 2020 en Netflix

'Ratched'

Tras el exitazo de 'The Politician', la siguiente serie de Ryan Murphy para Netflix es una precuela de 'Alguien voló sobre el nido del cuco'. Creada por Evan Romansky, Sarah Paulson encarna a la famosa enfermera en un seguimiento a su macabra evolución.

Estreno en Netflix en 2020.

'Memorias de Idhún'

Esperada adaptación animada de la saga de fantasía de Laura Gallego, quien ocupa un puesto de coguionista junto con Andrés Carrión en los diez episodios de los que consta la primera temporada. La serie sigue a Jack y Victoria, quienes luchan por detener a Kirtash, un asesino enviado por Ashran para acabar con los idhunitas que huyeron de su tiranía.

Estreno en 2020 en Netflix

'The Stand'

Terminamos con la adaptación de 'Apocalipsis' de Stephen King que CBS All Access está preparando para este año, aun sin fecha concreta. Alexander Skarsgård protagoniza esta serie como el Adversario, el Hombre de Negro, con James Marsden como su antagonista. Whoopi Goldberg, Jovan Adepo, Owen Teague, Brad William Henke, Daniel Sunjata, James Marsden, Amber Heard, Odessa Young y Henry Zaga están en el reparto.