Netflix y BBC dan luz verde a 'Drácula': los creadores de 'Sherlock' trabajan en la adaptación de la obra de Bram Stoker

Con 'Sherlock' en parón, uno de esos que no se sabe cuándo se volverá a poner en marcha, bueno es ver que sus máximos responsables están inmersos en la producción de una nueva serie. BBC y Netflix han dado luz verde a 'Drácula', la nueva ficción de Mark Gatiss y Steven Moffat.

De 'Drácula' ya hablamos hace poco más de un año, cuando se supo que el tándem creativo estaba trabajando para BBC en la creación de una serie de especiales basados en la visión de Bram Stoker del personaje. Pero ha sido ahora cuando la serie entra oficialmente en producción con Netflix metido en el ajo.

Además, ya sabemos algunos de los primeros detalles sobre esta nueva serie: siguiendo el esquema de la serie detectivesca, 'Drácula' contará con una primera tanda de tres episodios de noventa minutos cada uno. Basándose en la novela de Stoker, en la serie viajaremos hasta Transilvania de 1897, donde el infame Conde teje sus planes contra la Londes victoriana.

No hay fecha, o al menos no la hay oficialmente, para que veamos esta nueva versión de 'Drácula'. El año pasado tentaban 2019 como el año de estreno, por lo que no tardaríamos mucho en ver lo nuevo de Moffat y Gatiss. Sin embargo, todos sabemos que BBC suele tomarse su tiempo a la hora de realizar sus series, por lo que no lo podemos dar por seguro.

Ya comenté en su momento que lo más interesante de este proyecto es ver si un personaje de esta talla era el incentivo que Steven Moffat y Mark Gatiss necesitaban para despojarse del agotamiento creativo que han mostrado este último lustro... y solo había que ver tanto la última temporada de 'Doctor Who' como la de 'Sherlock' para darse cuenta.