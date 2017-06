Drácula puede ser lo que Steven Moffat y Mark Gatiss necesitan para recuperar el mejor nivel de 'Sherlock'

Si hay un tándem de guionistas británicos que llamen la atención por las series en las que trabajan, esos son Steven Moffat y Mark Gatiss. Las mentes detrás de 'Sherlock' llevan más de un lustro colaborando con cierto éxito tanto en la serie de Benedict Cumberbatch como en 'Doctor Who'. Con la finalización de la etapa Moffat en la franquicia de ciencia ficción y el siempre incierto futuro del drama detectivesco, muchos se preguntan qué será lo siguiente. Y, de momento, parece que la respuesta será una nueva versión de Drácula.

Según asegura RadioTimes, Moffat y Gatiss están ya trabajando para BBC en una próxima adaptación de Drácula con una fórmula muy parecida a la que están usando en Sherlock: una serie de especiales de noventa minutos basadas en la novela de Bram Stoker y que se empezaría a emitir a partir de 2019. Un nuevo reto para un tándem que ha ido, creativamente hablando, de más a menos.

Tanto Steven Moffat como Mark Gatiss han realizado grandes obras para la televisión (y el cine), tanto juntos como por separado. Sin embargo, ahora mismo no se encuentran ninguno de los dos en un momento demasiado lúcido: la "series" 10 de 'Doctor Who', que está apunto de acabar, está demostrando la falta total de inspiración de una etapa que llega a su fin (de hecho espero con ganas que Chris Chibnall sepa sacar la serie del estancamiento).

No es que Moffat haya tropezado únicamente en esta última temporada de 'Doctor Who', sino que es una tendencia a la baja que lleva arrastrando prácticamente desde hace dos o tres temporadas. Sí, ha firmado episodios brillantes, pero también hemos visto cómo guionistas como Toby Whithouse han elevado en bastantes ocasiones las tramas protagonizadas por el Doctor.

Mark Gatiss firmó en 2013 uno de los mejores homenajes imaginables al Doctor clásico con 'An Adventure in Space and Time'. En este telefilme realizado con motivo del cincuenta aniversario de la franquicia, Gatiss relataba los esfuerzos que llevaron a la creación de la serie. Sin embargo, su último episodio para 'Doctor Who', 'Empress of Mars' (10x09), queda muy lejos en cuestión de calidad ya no comparando con la película, sino con la decena de episodios escritos por él.

Por otro lado, en su "otra" serie, 'Sherlock', tanto a Moffat como a Gatiss se les ha ido viendo cada vez más cansados en lo creativo. Una muestra es la última entrega, en la que ya ni se molestaban en disimular sus trampas: situaciones absolutamente imposibles con un guion compuesto por humos y espejos que pide al espectador ya no que suspenda la incredulidad, sino que olvide por completo de que existe.

Desde que hace diez años Moffat saltara a la fama internacional gracias a 'Jekyll', su particular visión trasladada al siglo XXI sobre 'El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde', su prosa ha estado ligada al tratamiento del ser monstruoso. De hecho durante su etapa en 'Doctor Who' los guionistas a su cargo se preocupan mucho de que empaticemos de algún modo con los monstruos.

Quizás, si finalmente sale adelante esta nueva adaptación de Drácula, tanto Moffat como Gatiss encuentren en el personaje la inspiración suficiente como para dejar la mediocridad que arrastran desde hace meses. Está claro que juntos son capaces de hacer auténticas delicias, habrá que ver si con el vampiro más famoso de todos lo logran.

