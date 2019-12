'The Mandalorian': cómo encaja en la cronología 'Star Wars' y quiénes son los mandalorianos

El spin off de 'Star Wars' 'The Mandalorian' ya es el primer éxito de Disney +, pero deja algunas preguntas en los espectadores casuales que se pregunten cómo encaja en la historia existente, que explora una parte de la línea de tiempo ficticia que, hasta ahora, no había tenido mucho tratamiento. Además, su protagonista tiene una cultura propia que no se han parado a explicar hasta episodios como el tercero, que nos habla de los mandalorianos.

Oficialmente, la serie tiene lugar cinco años después de 'El Retorno del Jedi' (Return of the Jedi, 1983), en el que el Imperio fue derrotado y se formó la Nueva República. Esto coloca la serie en un período de intensa transición y agitación para la galaxia. Aunque el final revisado de 'El retorno del Jedi' mostraba celebraciones en toda la galaxia, 'The Mandalorian' explora cómo las consecuencias tiene más tela que cortar.

Los orígenes de la primera orden.

El Showrunner Jon Favreau explicó a Entertainment Weekly dónde entra el cazarrecompensas en la cronología, mientras navega por regiones que están más allá del alcance centralizado de la Nueva República, en donde las cosas están mucho menos asentadas:

"Es como después de la caída del Imperio Romano, o cuando no tienes un shogunato centralizado en Japón, y, por supuesto, en el Viejo Oeste, cuando no había ningún gobierno en las áreas que aún no se habían establecido".

Además, la serie también explora los misteriosos orígenes de la Primera Orden durante esa era, según reveló Favreau a EW:

"¿Qué podría haber pasado en los 30 años entre la celebración de la derrota del Imperio y el surgimiento de la Primera Orden? En el Episodio VII, la Primera Orden no solo está comenzando. Ya están bastante avanzados. Entonces, de alguna manera, las cosas no se hicieron tan bien como podrían si la galaxia ha terminado de nuevo en esa situación caldeada".

Saliendo de esa línea de tiempo establecida, 'The Mandalorian' se desarrolla unos 25 años antes de los eventos de 'Star Wars: El despertar de la fuerza' (Star Wars: The Force Awakens, 2015) lo que significa que la serie tiene todo un cuarto de siglo de margen para mostrar cómo la galaxia volvió a caer en la oscuridad, y puede que responda a algunas preguntas candentes de Star Wars en el camino.

De dónde vienen los mandalorianos

El bullicio en redes que está causando 'The Mandalorian' ha provocado que muchos espectadores casuales se pregunten qué es exactamente un mandaloriano. Básicamente el nombre que recibe en la galaxia alguien del planeta Mandalore, que es también de donde viene el héroe con casco. Según la web oficial de Star Wars, Mandalore ha sido un lugar de gran cantidad de conflictos y violencia a lo largo de los años.

"Mandalore es un planeta del Borde Exterior que ha sido completamente devastado por la guerra continuada. Su sociedad está dividida en Casas y Clanes, que frecuentemente lucharon entre sí por el poder a lo largo de los siglos. Su pueblo belicista también luchó fuera de los límites de Mandalore; su temibles luchadores ni siquiera tenían miedo de enfrentarse a los Jedi en conflictos antiguos".

"Siglos de batalla transformaron la superficie del planeta en un paisaje árido. En el momento de las Guerras Clon, los desiertos interminables estaban salpicados de ciudades abovedadas con la mayoría de su población viviendo pacíficamente dentro. Los guerreros armados de Mandalore fueron exiliados a la luna de Concordia, y se presume que allí se extinguieron con el paso de los años".

Mandalore en el universo expandido

No es la primera vez que se ve al planeta Mandalore jugar un papel en el universo de 'Star Wars'. En la serie animada 'The Clone Wars', Obi-Wan Kenobi intenta ayudar a la duquesa pacifista Satine (con quien tiene una historia emocional complicada) a mantener el control del planeta, pero finalmente es derrotada en un golpe que coloca a los aliados de Darth Maul en control.

'Star Wars Rebels' muestra una etapa posterior de la historia de Mandalore, ya cuando la hermana de Satine está gobernando, hasta que se niega a rendir homenaje al Emperador y es derrocada por los partidos respaldados por el Imperio. Los Mandalorianos insurgentes, una vez más, tienen la posibilidad de arrebatar el control de su planeta lejos del Imperio, pero al hacerlo, ponen su mundo en la mira de la cima del poder imperial.

Junto con su papel histórico como guerreros, la pieza más famosa de la cultura mandaloriana es, por supuesto, su armadura beskar única. Es inusualmente duradera, personalizada para cada guerrero y sus diferentes afiliaciones de clanes, y también muy codiciada por los cazarrecompensas de toda la galaxia. Boba Fett, en particular, usa una de estas corazas a pesar de no ser un nativo del planeta. El episodio 3 de la serie ahonda un poco en estos detalles de su cultura y ofrece algunos más.