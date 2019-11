'The Mandalorian': así encaja Yoda en la serie de Star Wars en Disney+

Con el episodio 2 de la serie original de Disney + ya emitiéndose ya se ven mejor las intenciones del alucinante final del piloto. Pero los aficionados de 'Star Wars' no pueden parar de hablar de la revelación y el descubrimiento. 'The Mandalorian' ha convencido más a sus espectadores y han comenzado las teorías sobre las revelaciones y alguna apunta a 'Star Wars Episiodio I: La amenaza fantasma' (The Phantom Menace, 1999).

OJO. SPOILERS DE LA SERIE EN EL TEXTO

Un lobo solitario y un cachorro con midiclorianos

Sin duda, las conversaciones en torno a la serie se están centrándo en el nuevo mejor amigo del Mandaloriano, que no es otra cosa que un bebé de lo que parece ser la misma especie que el maestro Yoda. Una cría alienígena de 50 años, que plantea muchas preguntas. Todos asumimos que Yoda era el último de su especie, y falleció en 'El retorno del Jedi' (Return of the Jedi, 1983) en la flor de la vida: 900 años. entonces, ¿de dónde viene esta cría y quiénes son sus padres? Gamespot tiene una teoría.

En 1999, 'La amenaza fantasma' dejó ver al Alto Consejo Jedi, y uno de sus miembros era Yaddle, una hembra de la especie alienígena de Yoda. Los dos sirvieron juntos en el consejo durante este tiempo. Yaddle solo apareció en la primera, pero después de la Batalla de Naboo, Yaddle dejó el Alto Consejo Jedi, donde fue reemplazada por Shaak Ti. Un dato que fue revelado en la serie de cómics 'Ultimate Star Wars'. Años más tarde, aproximadamente una década antes de la Batalla de Yavin, Yaddle fue asesinada en la Batalla de la Fortaleza Vader por el propio Lord Vader, en una serie de cómics de Marvel Comics.

Aunque, en la época de las precuelas, el destino de Yaddle se detalla en el libro Jedi Quest: Shadow Trap. En el año 25 ABY (7 años después de 'La amenaza fantasma', 3 años antes de 'El Ataque de los clones'), Yaddle fue en misión diplomática con Obi-Wan y Anakin al mundo devastado por la guerra de Mawan. Resutando que en esta línea de canon (¿Qué es canon? ¿Qué no lo es?) sacrificó su vida para salvar a millones de personas de ser asesinadas por una arma biológica.

Un verdadero descendiente de Yoda

Si atendemos al canon ultimate, 'The Mandalorian' tiene lugar el 10 DBY (después de la batalla de Yavin), y 20 años después de la muerte de Yaddle. Teniendo en cuenta que es la única hembra de esta especie que hemos visto en el canon actual, y que trabajó con Yoda en el Consejo Superior Jedi, podríamos suponer que quizá Yoda y Yaddle son los padres del bebé en la nueva serie de Disney +.Dado que tiene 50 años, su nacimiento sería alrededor del 40 ABY, ocho años antes de 'La amenaza fantasma'.

Yoda y Yaddle presumiblemente estuvieron juntos en el Alto Consejo Jedi, tal vez parte de la decisión de Yaddle de dejarlo fue para poder criar a su hijo de ocho años. Y cuando Anakin mató a todos los apredices, podría haberle escondido antes de unirse a otros Jedi para tratar de derrotar a Darth Vader en la batalla en Mustafar. Dónde acabó la cría sigue siendo un misterio y cualquier otra teoría es una conjetura.

Todo lo que se sabe es su edad y que había otros dos de esta especie en el canon actual de Star Wars, pero teniendo en cuenta cómo los personajes de las películas y series de televisión de Star Wars se van conectando, no es mala teoría este árbol genealógico descendiente de Yoda, más si atendemos a la capacidad de usar la fuerza del bebé, que no sabemos si ha sido "enseñado" o le surge por ser una especie con más afinidad a... los midiclorianos.

Probablemente, eso es el punto más flojo de esta nueva aparición, que ha jugado sus cartas de lo mono que es el miniyoda (un poco gastando la carta de Gizmo de 'Gremlins' o los Porgs de 'Los últimos Jedi' (The Last Jedi, 2017) si me preguntas), pero arrastrando consigo mucha de la credibilidad de lore establecido. ¿Hay Jedis tan poderosos sin un entrenamiento? ¿solo es posible en una especie como Yoda?

Independientemente de que esto tenga respuesta en más spin offs, series animadas, merchandising o explicaciones del mismísimo George Lucas, mi humilde opinión es que esto le quita parte, bastante o mucho del encanto del personaje de la trilogía original y de la propia fuerza, al saber que hasta un pequeño hombrecillo verde puede aprender y convertirse, con el paso de siglos de sabiduría, en uno de los seres más poderosos de la galaxia, independientemente de su raza, tamaño, color o midiclorianos. O lo que es lo mismo, más banalización torpe de la magia para crear gifs y memes en twitter e instagram.