Las 13 mejores películas, series y documentales sobre ajedrez para ver si te ha gustado 'Gambito de Dama'

La serie 'Gambito de Dama' (Queen's Gambit, 2020) junta dos grandes pasiones universales y elevadas en un solo producto audiovisual, una es Anya Taylor-Joy, la otra el juego del ajedrez. El anfitrión de esta partida es Netflix y esto ha hecho que sea una de las series más comentadas de este final de año, creando un interés inusual en la época que se ambienta y en el propio ajedrez.

Por ello, recuperamos una lista de 13 películas, series y documentales que tienen el ajedrez como uno de sus temas principales, si no el principal, desde biografías de grandes genios a series con partidas o thrillers criminales en el que el tablero y las piezas tan solo son un ingrediente central, pero no definitivo.

Chess Fever (1925)

Este clásico Soviético es una película muda, pero tiene igualmente mucho interés para estudiosos del ajedrez ya que sigue a un hombre obsesionado con el juego hasta tal punto que amenaza con acabar con su matrimonio. Luego, mientras pasa un tiempo en el torneo de ajedrez de Moscú de 1925, recluta la ayuda del Campeón del Mundo José Raúl Capablanca, quien salva a la feliz pareja. Muchos otros grandes del ajedrez estuvieron en el torneo y se pueden ver durante la película, incluidos Emanuel Lasker, Frank Marshall y Richard Reti.

The Master game (1976-1983)

'The Master Game' fue una producción de la BBC en la que se emitían torneos de ajedrez reales televisados ​​que se desarrolló durante siete temporadas en la BBC2 de 1976 a 1983. Fue presentado por Jeremy James, que daba paso a las partidas en un tablero visualizado con figuras animadas y acompañado de dos recuadros con los jugadores reflexionando, mientras la voz en off tenía un análisis experto de Leonard Barden y, más tarde, Bill Hartston.

Screen Two - The Grass Arena (1992)

Bioic basado en la autobiografía de John Healy. Criado en una familia ultra religiosa, con un padre abusivo, el joven Johnny pronto descubre que tiene que aprender a defenderse. Se inicia en el boxeo, pero cae víctima del alcoholismo. Terminada su carrera en el boxeo, John se va al Grass Arena (el parque) donde vive con otros alcohólicos y allí todo empeora, hasta que aprende a jugar al ajedrez, lo que le salva la vida, y en solo 11 años logró hacerle tablas nada menos que a Kasparov. Mark Rylance tiene aquí un papel hecho a su medida, lo que la coloca entre lo más interesante de la lista.

Jaque al Asesino (Knight Moves 1992)

Dirigida por Carl Schenkel y escrita por Brad Mirman, 'Jaque al asesino' trata sobre un gran maestro de ajedrez que está acusado de varios asesinatos espeluznantes. Básicamente, es una película de suspense y thriller que usa el ajedrez solo como una herramienta para configurar el trasfondo de sus giros de novela policíaca, aunque ciertos aspectos estéticos y algunas muertes la hacen similar a un giallo.

En busca de Bobby Fischer (Searching for Bobby Fischer, 1993)

Josh Waitzkin (Max Pomeranc) es un niño normal, pero también un prodigio del ajedrez y su verdadera pasión por el juego le lleva a querer convertirse en un nuevo Bobby Fischer, su ídolo. Su padre (Joe Mantegna), un periodista deportivo apoya su ambición y quiere que su hijo se convierta en un futuro maestro, para lo que le asigna un entrenador muy frío, Bruce Pandolfini (Ben Kingsley), que le enseña las estrategias de Bobby Fischer en una especie de 'Whiplash' (2014) llevado a un terreno de juego mental.

Fresh (1994)

Un niño de 12 años con el mote de "Fresh" vende drogas para gánsteres sin ningún plan más brillante para el futuro. Cuando aprende a jugar al ajedrez, el juego cambia su vida. Escrita y dirigida por Boaz Yakin, esta pequeña película fue el típico hit del cine independiente de los 90 que se va perdiendo con el tiempo pese a su historia motivacional bastante moderna, cuya estructura sigue repitiéndose, como veremos en algún título más. Eso sí, ningún otro tiene a Samuel L. Jackson como mentor.

La defensa Luzhin (The Luzhin Defence, 2000)

Basada en el libro 'La defensa' del autor Vladimir Nabokov, 'La defensa Luzhin' trata sobre un talentoso jugador de ajedrez llamado Aleksandr Ivanovich Luzhin, interpretado por el actor John Turturro, que viaja a Italia para competir en un prestigioso torneo donde también conoce y se enamora de Natalia Katkov. La cerebral actuación de Turturro da la guinda a unas buenas escenas de partidas de ajedrez y Emily Watson convence por completo al espectador de por qué se enamoraría de ella Luz.

Game Over: Kasparov And The Machine (2003)

La partida entre el maestro Garry Kasparov (que perdió) y la inteligencia artificial Deep Blue captaron la atención del público de una forma que pocas otras partidas de ajedrez lo han hecho. En este documental, los espectadores van detrás lo que aconteció y ven la perspectiva de Kasparov y su equipo, así como del equipo de Deep Blue. El documental circula a sobre la hipótesis de Kasparov de que IBM hizo trampa durante el partido al brindar asistencia humana en momentos críticos.

Brooklyn Castle (2012)

Dirigido por Katie Dellamaggio, este documental cuenta las historias de cinco miembros de un equipo de ajedrez en 318, una escuela en el centro de Brooklyn donde más del 65 por ciento de los estudiantes proceden de hogares por debajo del umbral de pobreza, y con el mejor equipo de ajedrez a nivel estatal, que ha ganado más campeonatos nacionales que cualquier otra en los Estados Unidos. Todo un manifiesto sobre la importancia del entorno, la falta de oportunidades y el deporte como vía de salida de las barreras impuestas por la clase y nivel ecómico.

El caso Fischer (Pawn Sacrifice, 2014)

Cuando la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se extendió, el ajedrez no fue una excepción y en 'El caso Fisher' se muestra la historia real de Bobby Fischer y su desafío contra Spassky durante el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972. Un drama biográfico estadounidense dirigido por Edward Zwick y escrito por Steven Knight en el que el famoso actor estadounidense Tobey Maguire interpreta al mítico jugador y Liev Schreiber a Boris Spassky. Para los más interesados en la figura del gran Fisher, el documental 'Bobby Fischer Against the World' da una visión más amplia de su turbulenta vida.

La reina de Katwe (2016)

Lupita Nyong'o y David Oyelowo protagonizan este drama biográfico sobre una niña ugandesa llamada Phiona Mutesi cuya vida cambió drásticamente después de aprender a jugar al ajedrez y convertirse en una de las mejores jugadoras tras ganar competición tras competición, logrando redefinir su vida en una versión real y más dramática de lo que contaba 'Fresh'.

Magnus (2016)

Magnus Carlsen es actualmente el gran maestro de ajedrez mejor clasificado del mundo. Este fascinante documental sobre el ascenso a la fama del prodigio sirve para tomar el pulso a la actualidad del deporte y adentrarse en la personalidad de Magnus, quien se convirtió en profesional a los 13 años y ganó el campeonato mundial de ajedrez en 2013 a la edad de 22. Toda la vida temprana del gran maestro noruego está documentada mientras asciende en las filas del ajedrez internacional para convertirse en uno de los más grandes de todos los tiempos.

El juego mas frio (The Coldest Game, 2019)

La película de ajedrez más reciente de la lista también es de Neflix, otro thriller de Guerra Fría en el que la habilidad del juego en el tablero de ajedrez sirve como metáfora importante para la estrategia de guerra. En ella, Joshua Mansky, un profesor de matemáticas alcohólico, es reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para jugar una partida de ajedrez contra un oponente soviético, mientras una trama paralela involucra a espías rusos y una escalada del conflicto con intervención militar. Si te gusta Bill Pullman poniendo caras de sospecha como en 'The Sinner', es tu película.