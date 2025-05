Scarlett Johansson cree que 'Vengadores: Endgame' debería haber sido nominada al Óscar. Lo cierto es que en el año de 'Parásitos' no hubiera pintado nada en la gala

La gala de los Óscar de 2004 fue un reconocimiento al cine popular y de aventuras bien realizado: 'El señor de los anillos: El retorno del rey' se hizo con once Óscars, igualando a 'Titanic' y 'Ben-Hur' y marcando el nombre de Peter Jackson con letras de oro eternas en el panteón de Hollywood. Los premios fueron un reconocimiento a la titánica y casi imposible misión de adaptar la obra de Tolkien en una trilogía rodada a la vez, sin perder el ritmo, la calidad ni la compostura en ningún momento. Sin embargo, década y media después, la Academia decidió lo que, a priori, es un giro un poco cínico: ignorar por completo la otra gran pieza clave del entretenimiento en salas del siglo XXI. O sea, Marvel. Y Scarlett Johansson no está de acuerdo.

And the Oscar goes to Iron Man

Según ha declarado a Vanity Fair, la actriz, que fue Viuda Negra durante 9 películas, sigue molesta porque 'Vengadores: Endgame' fue ninguneada: "¿Cómo puede ser que esta película no fuera nominada al Óscar? Fue una cinta imposible que no debería haber funcionado, pero que lo hace, y, además, es una de las más exitosas de todos los tiempos". Y tiene razón, funciona y es muy exitosa. Es más: fue un hito cinematográfico como quizá no volveremos a vivir otro, recaudó 2799 millones en todo el mundo, fue un punto y aparte fantástico para una saga que ya llevaba decenas de películas (y para la industria del cine, que se volcó en buscar "eventos" desde entonces)... Y, al mismo tiempo, no daba la talla.

Si lo pensamos fríamente, en 2020 ganó 'Parásitos', una película fabulosa que, además, relanzó la carrera del gran Bong Joon Ho. ¿Realmente 'Endgame' debería haberle hecho cara, aunque solo fuera como reconocimiento a la mercadotecnia que tenía por detrás? Sin quitarle méritos a Marvel (se estudiará en el futuro como pieza vital para entender el cine de este siglo), la cuarta entrega de 'Vengadores' es, en el fondo, una de las mejores campañas de marketing de la historia del séptimo arte. Ahora, los Russo no son Peter Jackson. Y en la Academia lo saben.

Marvel no necesita un Óscar. Y mucho menos para una película que sucede a otras 21, necesarias para comprender esta catarsis. Menos aún si va a quitar el escaparate a una película que necesita más el foco mediático para sobresalir de entre la maraña de estrenos anuales. Además, hay que tener en cuenta que 2020 fue un año particularmente bueno en los Óscar, y, aunque podemos pensar qué título podríamos eliminar de los nominados para meter 'Endgame' (personalmente, la cambiaría con gusto por 'Jojo Rabbit' o 'Le mans 66'), lo cierto es que la queja de Johansson no tiene tanta razón de ser.

¿Por qué tienen que nominarse las películas más taquilleras por decreto ley? ¿Merece acaso 'Padre no hay más que uno 4' un hueco en los Goya solo por haber dado aire a la taquilla? Su premio es el cariño del público, monopolizar la conversación cultural y suponer un antes y un después en la industria. Pero si en los premios estamos valorando calidad y no sentimientos, la taquilla no debería ser un factor real en la gala. ¡Y lo digo como fan de las tres primeras fases de Marvel!

Hay que tener en cuenta que, para muchos, los Óscar son solo una manera de corroborar sus gustos, y no son pocos los que disfrutan tan solo si gana la película que han ido a ver. Desde ese punto de vista, por supuesto que 'Vengadores: Endgame' merecería la nominación y 14 estatuíllas. Desde el de la calidad, francamente... Nos hemos librado de que los Russo tengan un Óscar. Quieras que no, y por mucho que Johansson se enfurruñe, es una bala que hemos esquivado.

