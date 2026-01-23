El cine de habla no inglesa bate un récord en las nominaciones a los Óscar y señala que algo ha cambiado en la Academia

Hace algún tiempo, los Óscar empezaron a anquilosarse. De hecho, era muy común que las productoras hicieran su típico "Oscar bait" para que la Academia picara y les diera nominaciones por melodramas baratos basados en hechos reales con actores más o menos bien maquillados. Esos tiempos, por suerte, quedaron atrás y ya no es tan fácil definir lo que es "una película de Óscar". Y es que en 2016 se abrió la puerta a 283 nuevos miembros internacionales y la cosa, por suerte, cambió para siempre.

Oscar so international

Antaño, que un título extranjero fuera nominado a mejor película era noticia. Ahora, se ha convertido en la normalidad. No solo eso, sino que además en 2019 'Parásitos' se alzó con el premio, y desde entonces (excepto en 2021) siempre ha habido al menos una película nominada que suene en otro idioma. Eso sí, nunca tanto como este mismo año, que ha marcado récords.

Concretamente, el de más actores nominados en otro idioma, con un total de cuatro: Inga Ibsdotter Lilleaas, Renate Reinsve, Stellan Skarsgård (por 'Valor sentimental') y Wagner Moura (por 'El agente secreto'). El récord anterior era de 1976, cuando tres actores y actrices de habla no inglesa consiguieron la nominación. Además, Moura es el primer intérprete brasileño en optar a la estatuílla (con serias posibilidades de victoria).

'El agente secreto' y 'Valor sentimental' son las cintas número 12 y 13, respectivamente, en ser nominadas a película y, al mismo tiempo, a película de habla no inglesa, a las que se suma el éxito de la española 'Sirat', con dos nominaciones. También están representadas Japón ('Kokuho', nominada a mejor maquillaje y peluquería), Noruega ('La hermanastra fea' en la misma categoría), Francia ('Little Amelie' en animación), Dinamarca (el documental 'Mr Nobody against Putin') e Irán ('Un simple accidente' en mejor guion).

En total, el cine extranjero consigue 24 nominaciones a los Óscar y demuestra que el futuro del cine y los premios no pasa solo por las grandes películas clásicamente hegemónicas, sino por el cine internacional. El 15 de marzo saldremos de dudas sobre si solo es estética para las nominaciones o realmente significa un cambio más profundo. Habrá que verlo.

