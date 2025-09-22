La temporada 2 de 'My Dress-Up Darling' introduce un importante cambio frente al manga y deja la continuación del anime más en el aire que nunca

La espera hasta la segunda temporada de 'My Dress-Up Darling' se hizo larguísima, porque desde el estreno del anime de 2022 CloverWorks nos ha tenido en vilo con la continuación durante tres añazos. Este verano por fin regresaron Gojo y Marin con nuevos cosplays y más salseo en su relación, pero la comedia romántica se ha despedido con una de cal y otra de arena.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers del final de la segunda temporada de 'My Dress-Up Darling'

¿Hasta aquí llegamos?

La segunda temporada del anime tardó lo suyo en confirmarse en su momento, así que por ahora nos toca ser pacientes. El problema es que el anime de 'My Dress-Up Darling' podría haber decidido crear su propio final original y dejarnos con la adaptación a medias.

El hiato entre temporadas no le ha hecho ningún favor a la serie y la segunda temporada han perdido esa chispita que nos hizo enamorarnos de 'My Dress-Up Darling' en 2022, con lo que muchos fans han terminado algo desencantados con los nuevos capítulos. No solo eso, sino que el final del manga también decepcionó a sus lectores, que sintieron que Shinichi Fukuda estaba cerrando la historia cuando empezaba lo mejor, con lo que quizás los responsables del anime han decidido también cerrar el grifo.

Y es que el último capítulo del anime ha incluido una escena original diseñada únicamente para la serie. Tras su último cosplay grupal, Marin y Gojo están a punto de despedirse y Marin por fin se ha dado cuenta de que está enamorada... Pero en lugar de confesar sus sentimientos le pide hacerse una foto juntos.

Y así nos deja la segunda temporada del anime, con un extraño cliffhanger pero también un cierto sentimiento de que 'My Dress-Up Darling' ha llegado a su final y está todo el pescado vendido. Es posible que esta escena haya sido un simple añadido para dar algo más de tensión a la relación, pero también deja ese sabor a cierre.

Ahora bien, todavía quedaría por adaptar el Arco Final del manga original de 'My Dress-Up Darling'... Aunque apenas quedan menos de veinte capítulos del manga por cubrir en el anime, y eso daría para una temporada muy, muy corta. Es posible que estos eventos se pudieran explorar en una película, pero habrá que ver si CloverWorks nos da una sorpresa próximamente o nos mentalizamos para despedirnos definitivamente de Marin y Gojo.

