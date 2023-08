Amazon cancela a traición la mejor serie de Prime Video en 2022: la temporada 2 iba a servir para cerrar la historia de 'Ellas dan el golpe', pero ya nunca la veremos

En Amazon han hecho una limpieza de series que Prime Video había renovado por una temporada 2 que finalmente ya nunca se harán. Primero nos enteramos de la aniquilación de 'The Peripheral', la serie que destronó a 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', y ahora ha sido 'Ellas dan el golpe' ('A League of their Own'), la mejor serie estrenada por la plataforma en 2022, la que se queda sin una segunda entrega que iba a servir para dar cierre a la historia.

Una cancelación especialmente dolorosa

Lo cierto es que a Amazon ya le costó mucho anunciar la renovación de 'Ellas dan el golpe' por una segunda temporada. Ya entonces dejó claro que iba a constar de solamente cuatro episodios -la primera tuvo ocho- y que iba a ser la última. Una noticia agridulce, pero al menos sus seguidores iban a tener la oportunidad de darle una despedida, pero esos planes han sido cancelados.

Al igual que sucedió en el caso de 'The Peripheral', la cancelación se debe a los retrasos provocados por las huelgas de guionistas y actores en Hollywood. En Amazon ya asumían que eso iba a llevar a que la segunda temporada no se estrenase hasta 2025 y la plataforma argumenta que ya tiene muchas producciones en marcha para entonces. No quedaba sitio para 'Ellas dan el golpe'.

Protagonizada por Abbi Jacobson ('Broad City'), Chanté Adams, D'Arcy Carden ('The Good Place'), Gbemisola Ikumelo, Roberta Colindrez, Kelly McCormack, Priscilla Delgado ('Justo antes de Cristo'), Molly Ephraim, Melanie Field y Kate Berlant, 'Ellas dan el golpe' es la adaptación de la película homónima dirigida por Penny Marshall en 1992.

Las cancelaciones de 'The Peripheral' y 'Ellas dan el golpe' son las primeras como resultado de las huelgas en Hollywood, pero que no os extrañe si empiezan a anunciarse mucho más...

