'Ellas dan el golpe': la mejor serie de Amazon Prime Video en 2022 tendrá temporada 2... pero tiene truco

Han tardado lo suyo (se estrenó el pasado agosto) pero parece que por fin Amazon Prime Video habría renovado 'Ellas dan el golpe' (A League of their Own), la que para el que escribe fue de lejos su mejor serie nueva de 2022, por una temporada 2. Y con esto tenemos una mala noticia. Será más corta y la última, según recoge The Hollywood Reporter.

De esta manera, esta segunda temporada se transformaría en una "serie limitada" de tan solo cuatro episodios que cerraría la historia de las chicas. Así tenemos una de cal y otra de arena con la sobresaliente comedia deportiva de Abbi Jacobson y Will Graham, que reimagina la película de época de los años 90 para contar la historia de las jugadoras de un equipo de baseball en la naciente liga femenina.

Eso sí, la información de la que disponemos hay que cogerlo un poco con pinzas ya que el propio Graham avisa de que se trata de una filtración, mientras que, por otro lado, hace campaña para que la serie continúe definitivamente tras meses de negociaciones entre Sony y Amazon, que parece que no tiene dinero después de gastarlo en 'Los anillos de poder' y 'Citadel', que ya está renovada por una temporada 2.

Homerun a por la renovación

Tampoco es que estemos hablando de una serie que no haya tenido éxito ya que, según Nielsen, entró en el top 10 de los estrenos más vistos de Amazon en 2022, superando ampliamente otras ficciones renovadas como 'The Peripheral'.

Según THR, desde Sony han tenido que rebajar la tasa de licencia (lo que paga Amazon por emitir la serie) y el reparto, liderado por Jacobson, Darcy Carden y Chanté Adams, ha tenido que firmar nuevos contratos debido a las características de esta nueva temporada.

En Espinof | 'Todos quieren a Daisy Jones': un interesante falso biopic que funciona mejor cuando abraza su musicalidad