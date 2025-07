"Quizá no deberías escribir otra película". El padre de Ari Aster fue brutalmente honesto después de ver 'Beau tiene miedo'

Puede que no haya nadie más crítico con el trabajo que hacemos que nuestra propia familia, esa que no teme mirar algo que has hecho con esfuerzo y destruirlo en cuestión de segundos. En el caso de Ari Aster, esa persona es su padre, un músico de jazz neoyorquino que ha seguido toda su carrera con amor paternal, desde sus primeros cortos hasta 'Eddington'. Y claro, como buen padre, no le va a gustar absolutamente todo, ¿no? Siempre tiene que haber un 'Beau tiene miedo'.

Ari tiene miedo

Recordemos que hace un par de años la película más personal de Aster fue un sonoro fracaso que costó 50 millones de dólares y recaudó apenas 12, dejando por el camino uno de los mayores pufos de la historia de A24. Según ha contado en WTF with Marc Maron, el padre no se cortó ni un poco: "Cuando 'Beau tiene miedo' fracasó, mi padre me dijo 'Eh, quizá no deberías escribir la siguiente'. ¡Puede que tuviera razón!".

No le hizo caso, de todas maneras, y escribió 'Eddington', que, efectivamente, ha sido otro pufo en taquilla: tan solo ha recaudado 9,1 millones de los 25 que ha costado. Y a tenor de cómo se tomó el fracaso de la película anterior, no creo que se tome el de esta mucho mejor: "Me entristeció mucho que fuera tan denostada. Hubo mucha gente que se puso en contacto conmigo para decirme que les había encantado... Eso ayudó, pero sí, fue una pena porque fue un gran fracaso, perdió dinero y, en cuanto a la crítica, no diría que fue vilipendiada, pero definitivamente no hubo consenso alguno".

Todas estas cosas que se van después de estrenar una película y piensas: "Vale, ahora ya no está en mis manos, no puedo evitar las reacciones y respuestas de la gente". Es como si, ya sabes, aprendieras algo... Independientemente de la respuesta, estás orgulloso de haberte mantenido fiel a tu mismo, aunque luego hay ciertas cosas en las que piensas: "Eh, no estoy seguro de si valió la pena perder a tanta gente del público por esa decisión". Creo que eché a varias personas del cine. Me habrían venido bien.

No se sabe cuál será el próximo proyecto como director de Aster, pero tiene en su cartera un buen puñado de películas como productor, y algunas, por una vez, salen totalmente del underground: por ejemplo, producirá la adaptación de 'Death Stranding' y ya hizo 'The Drama', una película con Zendaya y Robert Pattinson. ¿Encontrará ahí el público que ha perdido en el resto de su cine?

