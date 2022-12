‘Death Stranding’ será una película: Hideo Kojima se asocia con la productora de 'Barbarian' para llevar su videojuego al cine

Tras la serie de 'The Last of Us', otro videojuego muy popular llegará a la pantalla grande. Esta vez, es el juego de acción de Hideo Kojima 'Death Stranding', quien se ha asociado con Hammerstone Studios de Alex Lebovici, la productora detrás del éxito de terror 'Barbarian', para desarrollar y producir la película, basada en el videojuego de 2019.

Esta será la primera película de Kojima Productions e introducirá nuevos elementos y personajes en el mundo de 'Death Stranding', según dijo Kojima a Variety:

“No podría estar más entusiasmado con esta nueva asociación con Hammerstone Studios. Este es un momento crucial para la franquicia y tengo muchas ganas de colaborar con ellos para llevar ‘Death Stranding’ a la pantalla grande”.

Los productores ejecutivos de la película incluyen a Kojima y Lebovici, a través de sus productoras, y Kojima Production U.S. y Allan Ungar. Hammerstone Studios financiará completamente la película, según Lebovici:

“Estamos emocionados y honrados de tener la oportunidad de asociarnos con el brillante e icónico Hideo Kojima en su primera adaptación cinematográfica. A diferencia de otras adaptaciones de videojuegos de gran presupuesto, esta será algo mucho más íntimo y conectado a tierra. Nuestro objetivo es redefinir lo que podría ser una adaptación de un videojuego cuando tienes libertad creativa y artística. Esta película será una auténtica producción de 'Hideo Kojima'".

En la sinopsis de ‘Death Stranding’. Un evento terrible ha abierto una puerta entre los vivos y los muertos, lo que lleva a criaturas del más allá que deambulan por el mundo caído, colapsado por una sociedad desolada. Con los restos desconectados del futuro de la humanidad en sus manos, los jugadores encarnan a Sam Bridges mientras se embarca en una misión para brindar esperanza a la humanidad al conectar a los últimos sobrevivientes de una América diezmada. Se desconoce si el elenco de estrellas del juego regresa, ya que cuenta con un reparto que incluye a Norman Reedus como Sam Bridges, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro y Margaret Qualley.