El set de 'Good Omens' me ha dejado estupefacto: así se ha trasladado a la pantalla el mundo de Neil Gaiman y Terry Pratchett para la serie de Amazon

Un autobús, apropiadamente numerado como 666, nos deja en un lugar en mitad de Escocia. Ante nosotros una gigantesca nave y en su interior está la mismísima Whickber Street, la calle del londinense SoHo que es el escenario principal de 'Good Omens'. Casi seis mil (5800) metros cuadrados de set donde se rodó la temporada 2 de la fantástica serie de Prime Video.

Un gigantesco set reinstalado para la ocasión después de llevar más de un año cerrado y "guardado" ya que el rodaje concluyó (según nos cuentan) en marzo de 2022 y que tuvieron que construir de cero al pasar la producción desde Sudáfrica en la temporada 1 a Escocia.

«No había ningún otro estudio que fuese lo suficientemente grande para ello», cuenta Noel Corbally, productor asociado de la serie, que relata cómo transformaron el lugar, que no estaba habilitado como estudio de grabación, en uno completamente funcional y construyeron en el plazo de dos meses los escenarios que vemos en esta temporada.

Unos decorados que, os puedo asegurar, están cuidados hasta el último detalle. Hasta en la selección musical que nos recibe en cada tienda y que define la personalidad del gerente en cuestión. Por ejemplo, en la cafetería suenan unas versiones instrumentales de Queen, compuestas por David Arnold e interpretadas por un cuarteto de cuerda.

Una música que para el final se grabó en un lugar bien histórico:

«Cuando grabamos nuestra última música para el episodio 6, la cual es mágica. El episodio en sí, pero la música os hará lagrimar, es preciosa. Y todos fuimos y pone dónde lo grabamos. Es en el mismo sitio donde Queen ensayó para el Live Aid. Todos nos sentamos en la cabina (...) y celebramos.»

7000 libros

«He hecho quizás 180 o 190 piezas de arte conceptual para esta serie», asegura Michael Ralph, diseñador de producción de 'Good Omens' que nos recibe en el recibidor, valga la redundancia, de la librería de Azirafel. Mires a donde mires, libros. 7000 libros reales que se amontonan en las diversas estanterías, mesas y escritorios.

Todo movible para poder colocar las cámaras al antojo del director. Un aspecto de lo práctico que es vital:

«Todas estas van sobre ruedas. Por lo que cambian, necesito que sea rápido y práctico. Así que más allá de todo el pensamiento sobre lo que puedes hacer con lo efímero y etéreo y lo que sueñes... pero debe ser práctico. Debe ser funcional. Si no es funcional, es inútil. No es bueno para nadie que pueda ser bonito pero muy mal diseño porque no puedes mover nada. Todo eso se toma en cuenta.»

Con muchísimo cariño hacia su trabajo, Ralph comenta la importancia de encontrar una conexión emocional con el material de partida (tanto guion como la novela) para diseñar los diferentes espacios del decorado. Algo que le dé sentido a todo y que, también, extraiga la imagen que tenían Neil Gaiman y Terry Pratchett a la hora de plasmar en papel los diferentes lugares de 'Buenos presagios':

«Nunca haces nada simplemente porque luzca bonito, lo haces porque tiene un propósito. Se sintió todo orgánico, esto surgió de aquello y por tanto tiene sustancia y peso y hace algo profundo de algo que fue dicho y esa es la habilidad que debemos llevar a todo. (...) Si de verdad pones tu corazón y estás abierto y no usas el ego... no hay competencia para tu talento. Eres tu propio talento. Si lo puedes dar del todo, lo recibirás fácilmente. Porque es honesto. No preguntas o requieres, lo sientes. Y eso es parte de lo que hace a la serie una buena serie.»

Por poner un ejemplo, hay un motivo por el que la librería se encuentra en una encrucijada. Los cruces son donde a lo largo de la Historia se cuece toda la acción en las diferentes sociedades humanas. Situar la librería en esa esquina ahí era algo lógico. Es más, el interior de la misma es una gran brújula, con el despacho del Azirafel en el este:

«Azirafel guardó la puerta oriental en Edén y sigue en el este ahora. Tan pronto como lo descubrí en mi cabeza se convirtió en el más bonito regalo para esta serie, que seguía en el este. Y ahí es donde siempre ha vivido, fue parte y ha protegido. (...) No estaba en el libro, Neil dice que no estaba en el libro. Pero Neil sabe que de algún modo él estaba hablando sobre cruces, sobre brújulas, que si entrada norte, sur, este en Edén, los cuatro caballos del Apocalipsis, cuatro esquinas de la tierra... todo tenía un sentido. (...) estaba entre las líneas de lo que Neil había escrito.»

La bola de cristal

Un trabajo complementado también por la decoradora Bronwyn Franklin quien, alrededor de la mismísima bola de cristal de Agnes la Chalada, nos introduce a un espacio inédito en la serie: la tienda de magia de Will Goldstone. Un lugar repleto de artículos de broma, disfraces, guiñoles y otros elementos que, de nuevo, nos sumergen en el mundo de 'Good Omens' haciéndolo todo lo realista posible:

«Realmente quería que luciese así y porque hemos trabajado juntos por muchos y muchos años simplemente necesita darme esa representación visual. Y entonces me toca. Necesito estantes, luces, etc. (...) y entonces es cuando ocurre la magia. Michael y yo nos especializamos en lugares que se sientan reales y habitados. (...) Todas estas pequeñas cosas te hacen sentir que esto ha estado en la calle por décadas y décadas y cuando no tiene clientes puede sentarse aquí y tener esta taza de té. Son estos elementos lo que lo llevan a la vida.»

Un nivel de detalle que, asegura la decoradora, hace que los actores quieran hacer justicia al sitio donde están.

«Una de las razones por las que nos metemos en este lío es porque un actor entrará y se pondrá "ay Dios, me encanta, tengo que ser realmente bueno". Esto me lo dijeron en una serie anterior donde uno fue "Dios, tengo que ser realmente bueno en mi actuación porque tengo que hacer justicia." Esto está aquí para ayudar porque te puedes imaginar siendo el dueño de la tienda. Te pones tras el mostrados y estás en plan "Hola, soy el Señor de la Magia" y el poder toma el control.»

No solo en cuestión de decorado, también en otros departamentos como el de vestuario, encabezado por Kate Carin, tenían que encontrar el equilibrio perfecto entre algo "over the top" y, a la vez, que puedan llevar los protagonistas de la serie.

Y, la verdad, como experiencia personal os contaré que la artesanía detrás de 'Good Omens' es impresionante. No solo paseando por la calle ficticia sino metiéndonos en los diversos locales: la cafetería de Nina, la tienda de música de Maggie e incluso el pub de la esquina (en donde, por cierto, pudimos ver el primer episodio de la temporada). Era mirar a cualquier sitio y no parar de descubrir detalles puestos ahí con un cariño que, desde luego, trasciende la pantalla.

