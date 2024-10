Una de las series de ciencia ficción de Netflix más aclamadas por la crítica tendrá temporada 2. Fue un fracaso en audiencias pero la plataforma ha decidido renovarla pese a ello

Netflix acaba de anunciar de forma bastante peculiar la renovación de una de sus series de ciencia ficción más aclamadas por la crítica, ya que, tal y como apuntan en What's on Netflix, lo ha hecho seguramente sin querer. Y es que la cuenta oficial de la plataforma en Latinoamérica lanzó un mensaje que incluía un mensaje sobre que próximamente veremos una temporada 2 de 'Terminator Zero', sobre cuyo futuro no habíamos tenido noticias hasta ahora.

Ignorada por el público, alabada por la crítica

Teniendo en cuenta que no hubo rastro alguno de 'Terminator Zero' en los Top 10 semanales de Netflix -algo a lo que seguramente ayudó que toda la temporada se filtrase online varias semanas antes de su estreno-, muchos empezaban a temer que la plataforma decidiera no seguir adelante con ella, pero parece que al menos tendremos segunda entrega.

Quizá haya pesado más las buenas sensaciones que ha dejado la serie, que cuenta actualmente con un 86% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes, o que la mayoría de aquellos que empezaron a verla llegaron a acabarla, un factor que Netflix tiene mucho en cuenta pero luego se niega a compartir detalles como ese de cualquiera de sus series.

También es posible que simplemente Netflix hubiese encargado al menos dos temporadas de golpe y que el trabajo en la segunda esté tan avanzado que no les compensaba quitársela de encima de mala manera y hacerse un 'Batgirl'. Eso sí, el plan de su creador era llegar al menos hasta 3 temporadas y sabe perfectamente cuál es el final, por lo que esperemos que no nos dejen colgados.

