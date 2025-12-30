Ryan Coogler quiso introducir en 'Black Panther' a un gran villano de Spider-man, pero Sony se lo prohibió. Cuando hicieron su película, fue un fracaso monumental

Dentro de muy poco tiempo hablaremos del Universo Spider-man de Sony como el que habla de un mal sueño. Fueron 6 películas (3 de ellas de la saga 'Venom') que culminaron en un montón de tramas inconclusas, argumentos a medio gas y promesas incumplidas. De hecho, aunque probablemente todo el mundo en el estudio quiere pasar página y centrarse en lo que realmente funciona (o sea, 'Spider-man: un nuevo universo' y sus secuelas), es imposible escapar de su catastrófica sombra.

La telaraña de Kraven

Para colmo, no solo los espectadores se sintieron frustrados con el Universo Spider-man, sino también los propios creativos en Marvel. Fue el caso de Ryan Coogler, que, cuando preparaba 'Black Panther', tuvo que luchar para conseguir a los villanos que quería, tal y como ha contado en el podcast Happy Sad Confused. "Cuando conseguí el trabajo, Joe Robert Cole, que es mi co-guionista en las dos películas, ya estaba trabajando con Marvel, y tenían una idea, así que cuando aparecí, me dijeron 'Eh, ya tenemos nuestros villanos. Son Klaw y Eric Killmonger'. Eso ya se había decidido".

Los villanos eran Klaw y Killmonger, pero no estaban seguros. Klaw les parecía ligeramente ligeramente modular, y obviamente, era el gran Andy Serkis, así que tenía ganas de trabajar con él. Yo quería basarme en la etapa de los cómics de Christopher Priest, y esa etapa empieza con Pantera Negra y Kraven en la Cocina del Infierno. Eso es lo primero. Son Ross, T'challa y Kraven luchando allí.

¿Y qué es lo que pasó? Os lo podéis imaginar. "Soy un gran fan de Spider-man, sobre todo de la serie animada. Kraven aparece ahí, y también me gusta en los cómics. Les dije, 'Eh, ¿puedo tener a Kraven en la película?'. Y me dijeron, 'Creemos que no, pero déjanos preguntar'. Así que se lo dijeron a Sony, y respondieron 'Absolutamente no'".

Obviamente, Sony llevaba años con la idea de hacer una película de Kraven, y finalmente lo consiguieron el año pasado, en 'Kraven The Hunter', que acabó siendo un sonado fracaso de taquilla (recaudó 62 millones ante un presupuesto de 130) que puso fin a sus intenciones de crear un universo propio. Puesto que ya no parece que Kraven vaya a aparecer en 'Black Panther 3', qué habría hecho Coogler con él se quedará como uno más de los eternos "Y si" del UCM. Por cierto, ya puestos, si podéis leer la etapa de Christopher Priest en 'Pantera Negra', hacedlo: se nota que el director tiene un gusto fantástico.

En Espinof | Todas las películas del Universo Marvel ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Las mejores películas de 2025

