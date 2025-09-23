"Es mi favorita, pero no le gustó a nadie". Al Pacino afirma que esta poco conocida película es la mejor de su carrera

Al Pacino está considerado uno de los mejores actores americanos de todos los tiempos. Es cierto que sus años dorados hace tiempo que quedaron atrás, pero también que en su filmografía encontramos unas cuantas películas sencillamente incontestables. Quizá por ello llama tanto la atención que su favorita personal sea uno de los mayores fracasos de su época de apogeo: 'Un instante, una vida'.

Estrenada en 1977, 'Un instante, una vida' cuenta la historia de Bobby Deerfield (Pacino), un exitoso piloto de carreras. Sin embargo, la película se centra en su vida personal, en concreto en su relación con Lillian, una joven enigmática que padece una enfermedad terminal.

La defensa de Pacino

El largometraje dirigido por Sydney Pollack parte de una novela de Erich Maria Remarque, autor alemán que también escribió el libro en el que se inspira 'Sin novedad en el frente'. A priori, 'Un instante, una vida' parecía una apuesta segura para, pero acabó siendo un fracaso, tanto comercial como artístico -apenas tiene un 29% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-

Todo eso no impidió que 'Un instante, una vida' ocupe un lugar de honor en el corazón de Pacino, quien en una sesión de preguntas en la American Cinematheque recogida por Film Talk afirmó lo siguiente:

'Un instante, una vida' es mi película favorita, pero no le gustó a nadie y tuvo malas críticas. Pero algo que me estaba pasando en la vida se refleja en la película.

El aclamado actor también recuerda que "me criticaron por esa escena de Mae West porque cuando la hice, decían: "¿Por qué actúa como Mae West?". Pero interpreté a un personaje al que le costaba vivir, y mucho menos recordar nada, pero la verdadera emoción era si podía recordar cómo era interpretar a Mae West. Interpretaba a un personaje que no podía recordar su pasado, y no podía superarlo; lo intentaba, luchaba, y la chica lo sabía. Esa fue una escena excepcional".

Por desgracia, 'Un instante, una vida' no está disponible actualmente en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España. Así poco puede hacerse para que deje de ser uno de los títulos menos conocidos de la época de mayor esplendor de Pacino.

