"Estaba arruinado, tenía 50 millones y de repente me quedé sin nada". Al Pacino admite que ha hecho varias películas sólo por el dinero y desvela cuál fue la primera de ellas

El actor Al Pacino acaba de publicar 'Sonny Boy', sus memorias. En ese libro repasa multitud de aspectos de su legendaria carrera, pero lo que ahora nos interesa es el momento en el que perdió toda su fortuna por culpa de un contable corrupto, lo cual llevó a que tuviese que tomar una serie de decisiones artísticas con las que no se siente demasiado orgulloso.

"Cuanto más dinero ganas, menos tienes"

Fue en 2011 cuando el protagonista de 'Serpico' empezó a notar algo raro en sus finanzas. Estaba gastando demasiado dinero y no notaba cambios, por lo que salió de dudas cuando después de unas vacaciones la cosa seguía igual: "Y pensé: Es simple. Está claro. Sólo sé esto. El tiempo se detuvo. Estoy jodido". Al respecto, Pacino continúa destacando lo siguiente:

Estaba arruinado. Tenía 50 millones de dólares y de repente me quedé sin nada. Tenía propiedades, pero no tenía dinero. En este negocio, cuando ganas 10 millones de dólares por una película, no son 10 millones. Porque después de los abogados, y los agentes, y el publicista, y el gobierno, no son 10 millones de dólares, son 4,5 millones en tu bolsillo. Pero estás viviendo por encima de eso porque estás en lo alto de la cima. Y así es como lo pierdes. Es muy extraño, la forma en que sucede. Cuanto más dinero ganas, menos tienes.

Además, esto sucedió cuando Pacino ya pasaba de los 70 años, por lo que sabía que estaba en una situación complicada: "Ya no era un jovencito y no iba a ganar el dinero que había ganado antes actuando en películas. Los grandes sueldos a los que estaba acostumbrado ya no llegaban. El péndulo había cambiado y me resultaba más difícil encontrar papeles". Al actor no le quedó otra que empezar a aceptar papeles que no le inspiraban confianza alguna:

'Jack y su gemela' fue la primera película que hice después de perder mi dinero. Para ser sincero, la hice porque no tenía otra cosa. Adam Sandler me quería y me pagaron mucho por ella. Así que salí y lo hice, y me ayudó. Me encanta Adam, fue maravilloso trabajar con él y se ha convertido en un querido amigo. También es un gran actor y un tipo estupendo.

Además, Pacino tuvo que acabar con su prohibición de hacer spots publicitarios, vender sus dos casas y empezar a cobrar por las charlas que daba en universidades y otro tipo de instituciones:

Mis seminarios fueron otro gran descubrimiento para mí. Antes solía ir siempre a las universidades y hablar con los chavales, simplemente para actuar para ellos, en cierto sentido. Les contaba un poco de mi vida y me hacían preguntas. No me pagaban por ello. Simplemente lo hacía. Ahora que estaba sin blanca, pensé: ¿Por qué no seguimos con esto? Había más lugares a los que podía ir y dar estos seminarios. No necesariamente universidades. Sabía que había un mercado más amplio para esto. Así que empecé a viajar. Y descubrí que funcionaban. El público venía porque todavía tenía popularidad.

Hasta entonces, Pacino aclara que "estaba haciendo películas si me sentía atraído por el personaje y pensaba que podía aportar algo", lo cual tampoco era garantía de que fuesen a ser buenas. Por ejemplo destaca el caso de '88 minutos', la película que le reunió con Robert De Niro en 2007 y que acabó siendo, según sus propias palabras, "un desastre".

