"Ojalá estuvierais aquí por una película de la que nos sintiéramos orgullosos". Robert De Niro se arrepiente de este thriller que hizo con Al Pacino

Robert De Niro vuelve a acaparar titulares gracias a 'Día Cero', la ambiciosa miniserie de Netflix que se ha estrenado este jueves 20 de febrero. Sin embargo, su carrera hasta ahora se había centrado de forma exclusiva en la gran pantalla, haciendo multitud de películas inolvidables, pero también otras que tampoco perderíamos gran cosa si nunca hubiesen existido. El propio actor tiene muy claro que 'Asesinato justo' es una de ellas.

La pena es que 'Asesinato justo' es una de las pocas películas que De Niro y Al Pacino han hecho juntos. Amigos desde hace décadas, es cierto que ambos salían en 'El Padrino 2', pero nunca coincidían en pantalla por razones narrativas. Luego llegó 'Heat', donde se les ve tan poco juntos que incluso surgió el mito de que no estaban juntos en la famosa escena de la cafetería. Fue 'Asesinato justo' la película que los reunió realmente en pantalla, pero el resultado fue muy decepcionante.

Destrozada por la crítica e ignorada por el público

Estrenada en 2008 con Jon Avnet ('Tomates verdes fritos') tras las cámaras, 'Asesinato justo' fue una decepción en todos los sentidos. Destrozada por la crítica -apareció en multitud de listas de las peores películas del año-, el público tampoco mostró un gran interés en ella, ya que costó 60 millones de dólares y recaudó 78.

Tuvieron que pasar varios años hasta que De Niro reconoció en una entrevista concedida a Variety que incluso en la presentación de 'Asesinato justo' en Roma desveló lo siguiente a un público que estaba entusiasmado ante la presencia de ambos actores:

Les dije: 'Es una gran reacción, pero ojalá estuvierais aquí por una película de la que nos sintiéramos realmente orgullosos. La próxima vez, haremos una que nos guste'.

Finalmente, De Niro y Pacino volvieron a coincidir en 'El Irlandés', una excelente película de Martin Scorsese para Netflix. Eso sí, en esa ocasión la premiere fue en el Festival de Nueva York, pero creo que aquí no hay duda de se sentían mucho más orgullosos de ella que de 'Asesinato justo'.

Por su parte, Pacino nunca ha echado pestes públicamente de esta película y en su momento destacó durante su visita a Madrid para promocionarla que "ya no se rueda nada en Nueva York y ahora por cuestiones de impuestos se hace fuera y me gustaría que no fuese así porque me encanta Nueva York". Lo que sí parece probable es que fuese él quien convenció a De Niro para aparecer en 'Asesinato justo', pues Pacino ya había colaborado el año anterior con Avnet en '88 minutos', otro thriller de lo más olvidable.

'Asesinato justo' cuenta la historia de dos policías a punto de retirarse que tienen que investigar la muerte de un proxeneta en el que ha aparecido un poema de cuatro líneas que parece estar justificando su asesinato. Si tenéis ganas de verla pese a lo dicho por De Niro, la encontraréis en streaming en el catalogo de Amazon Prime Video.

