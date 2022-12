La fina línea entre la civilización y la barbarie es pisoteada en esta divertida película argentina que se puede ver en Amazon Prime Video y en HBO Max

Qué complicada es a menudo la comedia negra, un estilo que de tan corrosivo puede espantar por completo por no tener nada más que la provocación. Qué bien cuando una comedia negra es capaz de explorar límites sin resultar casposa, mostrando la humanidad en toda su vergüenza y con su máscara civilizada caída. Es complicado conseguir eso, no hablemos ya hacerlo seis veces.

Historias para no sobrevivir

Es sin duda un reto que hábilmente sorteó Damián Szifrón cuando hizo una de las mejores películas que han salido de Argentina en la última década. Hablamos claro de 'Relatos salvajes', una imprescindible joya disponible en plataformas como Amazon Prime Video o HBO Max, además de otros servicios de streaming gratuitos como RTVE Play. Muchas vías para disfrutar de una película mordaz y brillante.

Seis historias o relatos diferentes recopilados en el formato de antología donde vemos a varios de los más grandes actores del país como Ricardo Darín, Darío Grandinetti o Leonardo Sbaraglia. Todas estos segmentos se articulan por el tono y por la intención narrativa. Desde la intriga, la comedia negra y la violencia desatada va haciendo increíbles escaladas de situaciones hacia el punto donde la fina línea entre la civilización y la barbarie es pisoteada.

Szifrón no se corta en emplear elementos surrealistas para acentuar comportamientos humanos ya desprovistos de sentido lógico y decencia. No por ello deja de resultar auténtico, creando momentos realmente violentos que son disparatados pero no imposibles. Estallidos bien generados aunque no recurra a engranajes convencionales o muy férreos para llevar la situación a donde quieren.

La cualidad mágica de 'Relatos salvajes' es la frescura que se nota en cada historia, sintiéndose como si las hubiese originado y desarrollado del tirón, como una corriente del pensamiento conducida por un gran sentido del nihilismo. Un disfrute desde la maldad que consigue que todas sus propuestas funcionen, todos los episodios sean satisfactorio y clave una auténtica estaca a nuestra esencia humana.

