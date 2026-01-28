Leonardo DiCaprio ya está al nivel de algunos de los mejores actores de la historia en los BAFTA. Todavía está lejos de las dos reinas de los premios

A Leonardo DiCaprio le costó Dios y ayuda levantar el único Oscar que, a día de hoy, tiene en su poder. Tras ser nominado por primera vez en 1994 gracias a su labor en '¿A quién ama Gilbert Grape?', el actor tuvo que esperar 22 años para levantar la preciada estatuilla por su sufrido papel en 'El renacido' de Alejandro G. Iñárritu, pero esto no quiere decir que no esté a la altura de algunas de las grandes estrellas de la historia del medio.

El club de las 7

Eso sí, el ascenso al Olimpo interpretativo del bueno de Leo no está relacionado con los Premios de la Academia, sino con unos BAFTA que acaban de repartir sus nominaciones de la temporada y que han otorgado al protagonista de 'Una batalla tras otra' la séptima nominación al mejor actor de su carrera, convirtiéndose en el más joven en alcanzar este logro.

La cosa gana enteros cuando vemos la lista de nombres que engrosan lo que podríamos definir como "El club de las 7 de los BAFTA": Daniel Day-Lewis, Laurence Olivier, Jack Lemmon, Michael Caine, Peter Finch y Dustin Hoffman. Sin duda, palabras mayores que ganan enteros si tenemos en cuenta que Hoffman alcanzó el logro con 52 años gracias a 'Rain Man' y que DiCaprio ha hecho lo propio a los 51.

No cabe duda de que el actor tiene más que merecido su septeto de candidaturas, que ha coleccionado a través de la mencionada 'Una batalla tras otra' —que, por otro lado, apunta a su segundo Oscar—, 'El aviador', 'Infiltrados', 'El lobo de Wall Street', 'El renacido', 'Érase una vez en... Hollywood' y 'No mires arriba'. De todas ellas, solo dio frutos la de 2016 por 'El renacido', pero menos da una piedra.

Eso sí, en lo que respecta a las mujeres, no hay color: Meryl Streep domina con autoridad la categoría de mejor actriz con 12 nominaciones, mientras que, en categorías interpretativas —incluyendo secundarias—, Streep empata con Judi Dench con 15 candidaturas al BAFTA, esta última con seis victorias incontestables.