"Nos estamos destruyendo a nosotros mismos". Brendan Fraser echa en cara a Warner que no estrenara una de sus películas más potentes

No hay tantas películas importantes en la historia del cine que han ocultado a nuestros ojos y jamás podremos ver. Puede que la más famosa sea 'The day the clown cried', la obra de Jerry Lewis sobre un payaso en los campos de concentración, pero en los tiempos actuales hay otros dos ejemplos que duelen: al menos 'Coyote vs ACME' va a tener su redención estrenándose el 28 de agosto del año que viene, pero muchos seguimos preguntándonos por qué no podremos juzgar con nuestros ojos 'Batgirl'.

Buen trabajo, a la estantería

Brendan Fraser, que en la película interpretaba a Luciérnaga, un pirómano enemigo de la Bat-familia, ha hablado ahora con Associated Press sobre perder para siempre una obra en la que has trabajado meses por mera decisión empresarial: "El producto (lo siento, 'el contenido') se ha mercantilizado hasta tal punto que resulta más rentable quemarlo y cobrar el seguro que darle una oportunidad en el mercado. Con todo respeto, podríamos estar destruyéndonos a nosotros mismos". Razón no le falta.

Toda una película. O sea, tuvimos cuatro pisos de producción en Glasgow. Me asomaba al departamento de arte solo para ponerme en plan friki. La tragedia es que hay una generación de niñas que no tienen una heroína a la que mirar y decir "Se parece a mí".

Efectivamente, Leslie Grace habría sido la primera Batgirl con película propia, con directores de clase A en Hollywood liderando un reparto excepcional... Como dice el propio Fraser, “Michael Keaton volvía como Batman. ¡Batman!". Que el actor nos perdone si, en este caso, no nos emocionamos demasiado: también volvió en 'Flash' y tampoco fue la repanocha. Eso sí, la duda sobre si algún día sacarán 'Batgirl' de los sótanos de Warner sigue en pie eliminando su categoría de película maldita sigue ahí. No puede ser, por mucha economía creativa que hagan, que dé más dinero borrarla de la existencia.

