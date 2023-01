La 'Batgirl' de Sylvester Stallone: así es la película maldita del actor que nunca llegó a estrenarse y provocó demandas por valor de 70 millones de dólares

A lo largo de la historia del cine hay unas pocas películas que llegaron a completarse pero que jamás se estrenaron. Y con eso no me refiero a un primer montaje al que le faltaba mucho trabajo como sucedió en el caso de 'Batgirl', sino a que todo estaba listo para un estreno que finalmente nunca se produjo. Eso es lo que sucedió en 1997 con 'The Good Life' y el principal responsable de que nunca pudiésemos verla fue Sylvester Stallone.

'The Good Life' contaba la historia de tres hombres que se mudaban de Nueva Jersey a Miami, donde dos de ellos acababan matando al tercero. Era una producción de presupuesto ajustado -apenas 5 millones de dólares- que se rodó en apenas una semana.

Un favor que sale mal

A priori, 'The Good Life' parecía destinada a convertirse en una de esas películas de los años 90 más pensadas para ser uno de esos títulos que pillabas en el videoclub porque estaba alquilado lo que realmente querías ver. Para ello tenía el gancho de contar también en su reparto con Dennis Hopper, quien apenas unos años antes había sido el gran villano de 'Speed (Máxima potencia)'.

Sin embargo, Sylvester Stallone no era el protagonista de 'The Good Life', ya que esa responsabilidad recaía sobre su hermano Frank. De hecho, Sylvester únicamente aceptó participar un día en el rodaje como un favor personal a su hermano, entendiendo que su presencia no iba a jugar un papel importante en la campaña promocional. No pudo estar más equivocado.

Los productores de 'The Good Life' no dudaron en intentar exprimir al máximo la presencia del protagonista de 'Demolition Man', quien no se tomó precisamente bien su actitud. ¿Su respuesta? Presentar una demanda por valor de 20 millones de dólares, el sueldo que solía cobrar por aquel entonces tras la revolución que supuso que Jim Carrey los ganase por 'Un loco a domicilio'. Su argumento fue que había un incumplimiento de contrato y un so no autorizado tanto de su nombre como de su imagen.

Los productores Alan y Diane Mahrez pasaron al contraataque con una demanda contra el actor cifrada en 50 millones de dólares, con Alan llegando a declarar a CNN que "los hermanos Stallone han unido fuerzas para destruirme, destruir a mi hermana y destruir a nuestra compañía".

Los Stallone no dudaron en responder duramente. Frank argumentó que el contrato estipulaba que su hermano Sylvester iba a estar rodando "entre seis y ocho minutos. Hizo más de seis minutos. Estuvo allí 12 horas y no se quejó". Por su parte, Sylvester se quejaba de que los Mahrez habían despedido al director de la película al día siguiente de que grabase sus escenas y que "básicamente usaron la película de una forma diferente a lo que habíamos hablado".

'Bloodsport 2'

Ahí merece la pena aclarar que Alan Mahrez también aparece acreditado como director, pero lo cierto es que acabó sustituyendo a última hora a Barry Samson. Según Sylvester Stallone, Alan no estaba cualificado para esa responsabilidad, pero lo cierto es que previamente ya fue el máximo responsable de las dos primeras secuelas de 'Contacto sangriento'.

Nos quedamos sin verla

La cuestión es que los Mahrez y los Stallone no llevaron finalmente el caso a los tribunales y se resolvió con un acuerdo extrajudicial ya en 1999 cuyos detalles aún hoy se desconocen.

Lo único seguro es que la película nunca llegó a estrenarse -lo único que tenemos de ella es el vídeo de más arriba con una calidad lamentable-, pero en su momento podría decirse que ambos bandos perdieron. Por ejemplo, Mahrez no volvió a dirigir película alguna después de 1998, año de lanzamiento de 'Sinbad: La gran batalla', mientras que los peores años de la carrera de Sylvester Stallone tuvieron lugar durante esa época, hasta el punto de ser poco menos que un apestado de Hollywood durante varios años. Eso sí, él pudo recuperarse -pronto podremos verle en 'Los Mercenarios 4'- y de Mahrez nunca más se supo

En Espinof: