La película más maldita de la historia se estrenará al fin 52 años después de rodarse: "Nadie la verá nunca porque estoy avergonzado de mi pobre trabajo"

Hay una serie de películas que han alcanzado el estatus de míticas por diferentes motivos. Algunas porque son muy buenas, pero también porque nunca se pudo ver su versión completa o porque desaparecieron hace tanto que ya no queda nadie con vida que pudiese disfrutar de ellas. Sin embargo, hoy toca hablaros de un caso muy especial, ya que al fin va a estrenarse un título rodado hace 52 años pero que seguía inédito: 'The Day the Clown Cried'

Escrita, dirigida y protagonizada por Jerry Lewis, 'The Day the Clown Cried' cuenta la historia de un payaso alemán que es encerrado en un campo de concentración por burlarse de Hitler. Allí recibirá la poco agradable tarea de engañar a los niños judíos para encaminarlos hacia una muerte segura. Una premisa muy llamativa pero que en principio no es la causa de que la película nunca llegase a estrenarse.

"Era mala porque perdí la magia"

Lo cierto es que los problemas llegaron durante el propio rodaje de la película, en especial por la relación de Lewis con el productor Nat Wachsberger. Por lo visto, este último no cumplió sus obligaciones financieras, lo cual causó múltiples problemas y un enfrentamiento entre ambos que llevó a que Lewis abandonase el montaje de la película y se marchase con una versión incompleta de 'The Day the Clown Cried'.

Uno de los principales problemas que tuvo Lewis, según él mismo afirmó en sus memorias, fue que los cheques de Wachsberger fueron rechazados y tuvo que poner el dinero de su propio bolsillo, lo cual le provocó pérdidas por valor de 2 millones de dólares de la época.

El mito alrededor de 'The Day the Clown Cried' no dejó de crecer a lo largo de los años, sobre todo cuando Harry Shearer, uno de los actores de doblaje de 'Los Simpson' -suyas son las voces en versión original de personajes tan icónicos como Ned Flanders o el Señor Burns-, afirmó en 1992 que había podido ver ese montaje no finalizado de Lewis y que era un "objeto perfecto", pero también que "es tan drásticamente errónea, su pathos y su comedia están tan salvajemente fuera de lugar, que no podrías, en tu fantasía de cómo podría ser, mejorar lo que realmente es".

Todo eso no convenció a Lewis para estrenarla, y una filtración de algunos minutos de metraje en el año 2013 obtuvo una respuesta rotunda por su parte -y eso que en su autobiografía publicada en 1982 aseguraba que era "una película que debe verse"-:

Era mala, y era mala porque perdí la magia. Nadie la verá nunca porque me avergüenza mi pobre trabajo.

Sin embargo, algo sucedió, aunque se desconoce el qué, que hizo que Lewis cambiase de idea y diese una copia a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 2014 pero con una condición de obligado cumplimiento: No podría mostrarse de forma alguna hasta el año 2024.

Por desgracia, Lewis falleció en 2017 a los 91 años de edad, por lo que no podrá ver cuál es la respuesta del público que pueda verla. Eso sí, todavía se desconoce cuántos espectadores tendrán acceso a ella, pero está claro que la presentación de 'The Day the Clown Cried', incluso en un montaje incompleto, promete ser todo un acontecimiento.

En su momento se dijo que el primer pase de la película tendría en el Centro Nacional para la Conservación Audiovisual situado en Virginia, pero esta información se dio a conocer en 2015, por lo que eso podría hacer cambiado. Si nos atenemos a ese plan original, 'The Day the Clown Cried' estará disponible a partir de junio de este 2024 para los académicos que quieran acceder allí a ella y además está previsto que pueda verse en un cine con 207 asientos allí disponible. Más allá de eso, todo son conjeturas.

En Espinof: