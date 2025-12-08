Donald Trump asegura que la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix podría ser un problema. "Tiene que pasar por un proceso y ya veremos qué ocurre”

Como era de esperar, la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Netflix sigue trayendo cola. Después de explorar las claves de la maniobra y de conocer los planes de la Gran N del streaming en lo que respecta a las ventanas de distribución —spoiler: no son favorables para la exhibición tradicional—, ahora queda en el aire saber si los organismos reguladores permitirán que se consolide, pero la cosa no está clara del todo.

Al menos esto es lo que ha sugerido el presidente Donald Trump quien, durante una entrevista en la alfombra roja de los últimos Kennedy Center Honors, ha asegurado que se ha reunido recientemente con Ted Sarandos, co-CEO del streamer, y que la combinación de las cuotas de mercado de Netflix y Warner "podría ser un problema".

A bote pronto, el POTUS, quien ha dejado caer que la adquisición debería “pasar por un proceso y ya veremos qué ocurre”, no tiene más que palabras buenas para Sarandos, pero no asegura que la operación vaya a terminar llegando a buen puerto.

“[Sarandos es] un tipo fantástico”, dijo el presidente. “Le tengo mucho respeto, pero es mucha cuota de mercado. Es una gran persona… Tiene muchas cosas interesantes en marcha aparte de lo que estáis comentando, pero es una gran cuota de mercado. No hay duda. Podría ser un problema”.

Las cifras que preocupan a Trump no son otras que la suma de los más de 300 clientes de Netflix y los 128 millones que WBD reportó a final del tercer trimestre de este año fruto de sus plataformas HBO Max y Discovery+, y de sus servicios de streaming deportivo. Se espera que el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio revisen el acuerdo, pero Sarandos se muestra optimista al respecto:

“[Estamos] muy seguros de que vamos a conseguir todas las aprobaciones necesarias. Este acuerdo es pro-consumidor, pro-innovación, pro-trabajador, pro-creador, pro-crecimiento”.

Estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

