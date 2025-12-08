En 9 días regresa una de las series más exitosas de Prime Video: su temporada 1 arrasó con más de 100 millones de visualizaciones

El dominio de Netflix en el mundo del streaming sigue siendo indiscutible, pero Prime Video es la única plataforma que se le puede acercar con títulos concretos. Entre ellos es inevitable acordarse especialmente de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder' y 'Reacher', pero hoy nos interesa 'Fallout', ya que la segunda temporada de la famosa serie de ciencia ficción está a punto de estrenarse.

Una dosis semanal

Será el próximo 17 de diciembre cuando Prime Video estrene la nueva entrega de 'Fallout', aunque lo cierto es que ese día solamente se lanzará un episodio. Luego irá presentando un capítulo de estreno cada semana hasta que la temporada 2 llegue a su final de forma definitiva el 4 de febrero de 2026. Sé que muchos prefieren el modelo de Netflix de estrenar temporadas de golpe, pero yo creo que la estrategia de Prime Video favorece que las series de éxito aguanten más tiempo en la conversación, dejando así más huella.

Eso sí, la temporada 2 de 'Fallout' tiene un difícil reto: mantener sus datos o mejorarlos. Recordemos que la primera entrega acabó superando los 100 millones de visualizaciones. Una cifra impresionante, pero que se queda un poco lejos de los 150 millones que logró 'Los anillos del poder' en su primera entrega, pero luego la segunda sufrió un tremendo bajón...

Ella Purnell y Walton Goggins vuelven a liderar el reparto de esta adaptación del popular videojuego postapocalíptico. Obviamente, muchos más actores retoman sus personajes, pero lo que realmente muchos quieren ver es a Justin Theroux, Macaulay Culkin y Kumail Nanjiani, los grandes fichajes de la segunda temporada.

Además, los fans de los videojuegos van a estar muy atentos a ver qué tal funciona exactamente la serie de Prime Video como adaptación de 'New Vegas', por lo que ya podemos ir preparándonos para todo tipo de quejas y comparaciones. Por mi parte, espero que la serie recupere el punch de sus primeros episodios, ya que reconozco que la primera temporada fue gustándome un poco menos a medida que pasaban los capítulos.

Dicho esto, ya solamente queda esperar 9 días hasta que 'Fallout' vuelva a nuestras vidas. Quizá hasta menos si estáis leyendo este artículo tiempo después de su publicación...

En Espinof | Las mejores películas en Prime Video de 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025