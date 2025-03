El reparto de 'Vengadores: Doomsday' me parece muy decepcionante. Ni el retorno de los X-Men puede levantar un larguísimo anuncio de Marvel que podía haber sido un mail

Bueno, pues ya está, ya sabemos cuál va a ser el equipo que va a salvar al mundo (o va a intentarlo) en 'Vengadores: Doomsday', la trigesimonovena película del UCM. Y hace cinco años estaríamos dando vueltas de campana ante la idea de que volvieran los X-Men de toda la vida, o que los héroes secundarios de Marvel tuvieran su momento de gloria para luchar contra el Doctor Muerte. Ahora, tras tantos topetazos, la sensación que corre por las venas de muchos marvelitas (entre los que me encuentro) es... simple hastío.

¡Vengadores, dispersaos!

La larguísima presentación que Marvel hizo ayer mostró dos cosas. Por un lado, que tiene un nicho de público tan fiel que no le importa quedarse cinco horas mirando sillas con la esperanza de que cada quince minutos la cámara se mueva y presente un nuevo actor que estará en la película. En total, 26 personajes entre los que se encuentran Los Cuatro Fantásticos, Shang-Chi, Thor, Capitán América, Black Panther, Namor o el USAgente, además de los X-Men de Fox. Sí, ya nos despedimos de ellos en 'Deadpool y Lobezno', ¡pero es que aquella película funcionó muy bien en taquilla! ¡Habrá que ver hasta qué punto da leche la vaca!

Mientras que 'Vengadores: Infinity War' y, sobre todo, 'Vengadores: Endgame', se sentían como el crossover definitivo, la historia definitiva de unos personajes que queríamos y que llevaban ya un tiempo cruzándose en la pantalla, estas nuevas secuelas se sienten como ser un niño, jugar con tus muñecos de las Tortugas Ninja y mezclarlos con los Transformers, los del Pressing Catch y un par de Masqueseros promocionales que tenías por ahí. O lo que es lo mismo: ya no se siente un universo cohesionado. Y el resultado es una mezcla irregular de superhéroes que han actuado en solitario durante los últimos cinco años y que de repente formarán, de alguna manera, un nuevo grupo de Vengadores. ¿Puede salir bien? Por supuesto. ¿Lo hará? Tengo mis dudas... Y no soy el único.

Para cuando llegó la tercera película de 'Vengadores' sus héroes habían tenido todo un camino juntos, desde su unión hasta sus peleas juntos y contra ellos mismos en 'Civil War'. Se crearon lazos y tensiones que duraron hasta el mismísimo final, era emocionante, un serial increíble que ponía en el centro de todo a los personajes. Sin embargo, ¿qué tensión puede haber entre Shang-Chi y M'baku, o entre Mística y Thor? De los presentados ayer (habrá más, sin duda), solo unos pocos han tenido más de una aparición en el UCM, y es imposible que, de primeras, no parezca una película sobresaturada, con un reparto tan multitudinario como blandito. Pero Marvel siempre se guarda varias cartas bajo la solapa.

¡Vengadores, desvelaos!

Quizá la mayor decepción del reparto sea la capitalización constante de la nostalgia que hemos vivido de nuevo con la enésima despedida de los X-Men de Fox. Ya les dijimos adiós (de alguna manera) en 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', se les hizo una re-despedida y un homenaje sentido en 'Deadpool y Lobezno' y ahora, una vez más, vuelven para enfrentarse a un lío multiversal. Lo lógico habría sido presentar a la nueva generación de mutantes, pero la cobardía y el ansia por volver al pasado hace que esto sea lo que tengamos en su lugar: un Magneto de 85 años enfrentado a una Bestia de 70 y a un Rondador Nocturno de 60.

Una vez más, el comité de turno ha visto los resultados de las películas donde salían los mutantes de siempre (exceptuando 'The Marvels') y la reacción en redes sociales. Obviamente, ha decidido que es el momento de traerles a todos de vuelta para su tercera postdata después de que el universo de Fox cayera. La presencia de los X-Men ha ocultado un poco la extrañeza de cualquier fan al ver cómo Marvel nos ha escamoteado los nombres que de verdad estábamos esperando, como Tom Holland, Chris Evans, Chris Pratt, Hugh Jackman, Ryan Reynolds o Brie Larson. Aunque respecto a esta última hay también un problema que, os guste más o menos, debemos sacar a la luz.

Entre los 26 superhéroes elegidos para la gloria solo hay un total de 4 mujeres. Y no es por falta de ellas: faltan Capitana Marvel, Ms Marvel, Mónica Rambeau, Ironheart, Bruja Escarlata, Ojo de Halcón, Lady Loki, Valquiria, Nébula, Hulka, Gamora, América Chávez, Mantis, Okoye, Avispa, Echo, Viuda Negra, Pepper Potts o, si nos ponemos, hasta la Tormenta de Halle Berry. Puede que al final sea todo un globo sonda, y poco a poco se vayan desvelando los protagonistas reales de la cinta, pero de momento todo da a entender que las ya anunciadas políticas anti-DEI de Disney han entrado claramente en ebullición en Marvel. Y de qué manera: si esto es real y no se trata solo de los héroes que perezcan en las primeras escenas antes de dar paso al reparto real, tiene prioridad Namor antes que cualquier otra heroína del universo.

Me encantaría estar tan ilusionado como algunas personas que he leído en Internet al respecto de este anuncio. Pensar que "hemos ganado" y ese tipo de frases vacías. Sin embargo, solo puedo sentir la más profunda de las indiferencias ante un reparto tan repleto de nombres como absolutamente vacío. Tan solo puedo ilusionarme con el retorno de Loki, aunque temo que manchen su fabuloso final en la serie homónima. No es fatiga superheroica: es rutina superheroica, levantamiento de hombros superheroico. Un "pues vale" marvelita en toda regla que pide a voz en grito una renovación y una limpieza de armario. Y no es lo que estaban buscando, desde luego.

