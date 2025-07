Kevin Feige ya habla de reinicio en Marvel después de 'Secret Wars', y avisa que Tony Stark o Steve Rogers volverán con otra cara

Que Marvel no es lo que era es un secreto a voces: el propio Kevin Feige es consciente de que apretaron el acelerador excesivamente en cuanto al contenido y eso les ha acabado pasando factura. De todo ello y mucho más habla en una entrevista muy esclarecedora que han publicado en Variety, pero todo queda eclipsado por su visión sobre el futuro de la empresa después de 'Vengadores: Secret Wars'. Sí, claro, habrá mutantes... Y en la cabeza de todos nosotros suena la misma palabra desde hace tiempo: Reboot.

Un vistazo a… 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO' demuestra que un MCU más ADULTO es posible

Iron Man, once more with feeling

El actual jerifalte mayor de Marvel Studios por fin ha hablado ante un grupo de periodistas (vía Variety), sin especificar ninguna película futura, de lo que pasará después de la sexta entrega de 'Vengadores', y ha confirmado lo que todos esperábamos: tendremos nuevos Tony Stark y Steve Rogers tarde o temprano. Eso sí, aclara que "Reboot es una palabra que da miedo. Un reboot puede significar muchas cosas a mucha gente distinta. Reinicio, línea de tiempo única... Estamos pensando en estos términos".

Otros personajes de Marvel serán interpretados por otras personas en un momento u otro, incluyendo Tony Stark y Steve Rogers. Amy Pascal y David Heyman están buscando un nuevo James Bond. David Corenswet, el nuevo Superman, ha sido increíble. Siempre pasará. Creo que es duro para cualquiera que entre cuando un actor ha hecho un papel tan genial. ¿Cómo van a reemplazar a Sean Connery como James Bond, verdad?

No se puede decir que no esté dando pistas de hacia dónde va el universo, eso sí: "Estamos utilizando 'Secret Wars' no solo para rodear las historias que estamos contando después de 'Endgame', sino que igual de importante -y podéis leer los cómics de 'Secret Wars' para ver dónde os lleva-, nos prepara mucho para el futuro. 'Endgame', literalmente, era sobre finales. 'Secret Wars' es sobre inicios". De momento, tocan los X-Men, que, como ya ha anunciado y a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, no tendrá en su reparto a los actores de las películas antiguas, sino que serán caras completamente nuevas. Ya es oficial, pues: Marvel entra en su propio reinicio. ¡Habrá que ver hasta dónde nos lleva!

En Espinof | Marvel no es el problema: creo que lo que está matando el cine es la gente que no calla ni bajo el agua

En Espinof | Las mejores películas de 2025