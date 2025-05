'Duster' quema gasolina que da gusto. La nueva serie de J.J. Abrams en Max evita griparse con una efectiva dosis de exploitation

Aunque parece que está metido en mil cosas con su productora Bad Robot, habría que retroceder nada menos que 15 años para encontrar la última serie que J.J. Abrams creó y escribió, la breve 'Undercovers'. De hecho, ahora que está grabando su próxima película, cabe recordar que desde 2019 no se pone detrás de las cámaras (con 'Star Wars: El ascenso de Skywalker').

Una sequía que termina ahora con 'Duster', su nueva serie para Max. Cocreada junto a LaToya Morgan, nos encontramos con su propio homenaje a los años 70. No tanto un homenaje nostálgico, sino que recoge los grandes referentes del cine y televisión de acción de la época, y las exploitation de entonces, para crear su propia versión de ello.

Esto lo hace a través de la historia de Nina Hayes (Rachel Hilson), la primera agente negra del FBI, dispuesta a desmantelar toda una familia criminal en Phoenix, Arizona. Desesperada porque entre pitos y flautas a nadie le interesa perseguir eso, encontrará inesperadamente la ayuda de Jim (Josh Holloway), conductor de confianza de jefazo de la familia, Ezra Saxton (Keith David).

A todo gas

Si echáis de menos series tipo 'Banshee' o 'Quarry', esta podría ser una buena alternativa. Algo más "cine B premium" en el que 'Duster' hace honor al coche del protagonista y se pone a quemar gasolina combinando acción, velocidad y cierta diversión.

Desde luego, lo que le da más potencia a la serie es su reparto. Tanto Holloway como Hilson tiran del "coche" cuando el motor parece a punto de griparse. Pero es que el universo de secundarios es formidable. En los momentos donde la serie se siente algo más floja, ellos lo levantan sin dudarlo. Ahí tenemos al propio Keith David o Corbin Bernsen como grandes ejemplos.

Dicho esto, he de reconocer que las sensaciones que me ha dejado esta propuesta (al menos la mitad de la temporada que he podido ver) han sido bastante encontradas. Por un lado, la estructura de la serie, con arcos bastante episódicos en lo que se desarrolla, es bastante agradecida. Por el otro, parece que estamos viendo una relación de historias tangenciales que evitan, por otro lado, que la serie tenga cierta profundidad.

Claro, en muchos aspectos esto es un poco a lo que veníamos: un exploitation, un cine (y series) de acción de los años 70, digno de acompañarlo con una cerveza y palomitas. Sin embargo y más allá de que sí que hay un poco de "conspiración en ciernes", se echa en falta —quizás esto es más tema de equilibrar los estilos de ambos creadores— un toque Abrams.

No tanto el Abrams de 'Perdidos' y su "mystery box" (que bueno, es más de Lindelof y compañía) sino el de 'Alias'. Admito que estas son cuestiones de expectativas, pero me ha faltado ese "esperar lo inesperado" marca de la casa en esta aventura. 'Duster' es, en cierto sentido, algo más de manual dentro de todo lo camp que pueda llegar a ser. La sensación es que, para llevar 20 años con esta idea en la cabeza, Abrams podría haberle dado mucho más lustre.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025