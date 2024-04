La película que ha impresionado a la crítica y promete ser una de las mejores del año. Tiene una puntuación casi perfecta y se estrena este mismo mes

Todo apunta a que este mismo mes de abril va a estrenarse una película que promete situarse entre las mejores de 2024. Ha impresionado a la crítica logrando una puntuación casi perfecta y dentro de poco será el público quien dicte sentencia sobre 'Rivales', el nuevo trabajo de Luca Guadagnino.

Arrasando entre la crítica

Protagonizada por Zendaya, Josh O'Connor ('The Crown') y Mike Faist ('West Side Story'), 'Rivales' ha arrasado entre la prensa especialista. Tanto ha sido así que ha logrado destronar a 'Call Me By Your Name' como la película de Guadagnino con un mayor porcentaje de críticas positivas en Rotten Tomatoes. Ahora mismo cuenta con un 96% de aprobación, superando así el 94% de la cinta liderada por Armie Hammer y Timothée Chalamet.

'Rivales' cuenta la historia de Tashi Duncan (Zendaya), una antigua jugadora de tenis que actualmente ejerce como entrenadora de su marido. Él ha llegado a ser campeón de Gran Slam, pero actualmente pasa por una mala racha, lo cual lleva a que su mujer le inscriba en una competición donde deberá enfrentarse a su antiguo mejor amigo... y también antiguo novio de ella.

El estreno de 'Rivales' debería haber tenido lugar en verano del año pasado, pero Warner decidió aplazarlo, en buena medida porque las huelgas de actores en Hollywood iban a impedir hacer una campaña promocional a la altura d sus expectativas. Finalmente su llega a los cines tendrá lugar este próximo 26 de abril.

