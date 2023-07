Norman Reedus naufraga en Francia pero ya tiene una nueva misión en el tráiler de su spin-off para 'The Walking Dead'. La franquicia sigue viva y renueva a 'Daryl Dixon' por una temporada 2

No parece que Norman Reedus se vaya a despedir pronto de su icónico personaje de 'The Walking Dead' y es que ya tenemos por aquí el tráiler completo de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', spin-off de la franquicia zombi que seguirá al susodicho con unas nuevas aventuras en Francia.

La serie se estrenará en España vía AMC+ a partir del 11 de septiembre con una primera temporada compuesta de seis episodios. Pero si nos parece poco, tenemos buenas noticias: AMC ha renovado tanto esta como 'The Walking Dead: Dead City' (la protagonizada por Negan y Maggie) por sendas temporadas 2.

Como ya sabíamos, en 'The Walking Dead: Daryl Dixon' seguiremos a Daryl en lo que un naufragio le lleva a la costa de Francia. En lo que intenta encontrar el camino de vuelta irá teniendo nuevas conexiones y, por lo que se deduce en el tráiler, una misión para trasladar sana y salva a una joven chica.

Oh, la Franzombie

Junto a Reedus, el reparto de esta nueva serie lo componen Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi y Louis Puech Scigliuzzi. David Zabel es el showrunner de este nuevo spin-off bajo el amparo del supervisor máximo de la franquicia Scott M. Gimple.

Desde AMC Networks están bastante entusiasmados con esta nueva etapa de 'The Walking Dead' tras el final de la serie principal. Algo que asegura Dan McDermott, presidente de Entretenimiento de AMC Studios:

«Esta nueva etapa en el Universo de The Walking Dead sigue prosperando gracias a una excelente primera temporada de ‘Dead City’, así como del esperado nuevo viaje en septiembre de Daryl Dixon, uno de los personajes más queridos. Estamos encantados de que los fans de ‘Dead City’ puedan volver al epicentro de Manhattan para disfrutar de más acción junto a Maggie y Negan. También nos hace mucha ilusión de redoblar nuestra apuesta por Daryl Dixon antes de su estreno, llevando el apocalipsis a Francia donde transformamos Notre Dame, Pont du Gard y otros lugares icónicos en un paisaje apocalíptico como nunca los habíamos visto antes»

