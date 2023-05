Tras el fin de la serie, las aventuras de Maggie y Negan continúan en el intenso tráiler de 'The Walking Dead: Dead City', el nuevo spin-off de la franquicia zombi

Poco más de medio año después del final de 'The Walking Dead' y en vísperas del estreno de la temporada final de 'Fear the Walking Dead', tenemos ya un nuevo spin-off en marcha de la franquicia zombi más paradigmática del siglo XXI. El 18 de junio se estrenará en AMC+ 'The Walking Dead: Dead City' y ya tenemos su jugoso tráiler.

Compuesta por seis episodios esta nueva serie nos presenta las aventuras de Maggie y Negan en lo que llegan a la Manhattan posapocalíptica, con la isla neoyorquina aislada del continente desde hace tiempo, para buscar al secuestrado hijo de ella.

Manhattan, zona zombi

Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan vuelven a encarnar los icónicos personajes de la serie original, con Željko Ivanek y Gaius Charles completando el cuarteto protagonista. El reparto principal cuenta además con Jonathan Higginbotham, Mahina Napoleon, Trey Santiago-Hudson, Charlie Solis y Michael Anthony, entre otros.

Eli Jorné, guionista habitual de 'The Walking Dead' es el creador y showrunner de 'Dead City', que contará con una primera temporada de seis episodios. Loren Yaconelli dirige el primero de estos capítulos.

Como sabéis, este es el primero de los spin-offs "póstumos" (por llamarlos de alguna manera) de 'The Walking Dead'. Este mismo año (si la huelga lo permite) veremos también 'Daryl Dixon', con el personaje de Norman Reedus viajando a Francia; y ya en 2024 'Rick & Michonne', protagonizada por Danai Gurira y Andrew Lincoln.

