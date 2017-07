‘Assassin’s Creed’ tendrá una prometedora serie de animación tras su decepcionante salto al cine

'Assassin's Creed', la multimillonaria franquicia de videojuegos creada por la compañía francesa Ubisoft en 2007, continúa atesorando éxitos —que, particularmente y como ávido jugador no termino de comprender muy bien— diez años después de su lanzamiento.

La popularidad de la saga la hizo trascender a su medio original, recibiendo adaptaciones en formato de cómic, novela e, inevitablemente, de largometraje en una soporífera versión dirigida por Justin Kurzel y protagonizada por Michael Fassbender, proyectada inicialmente para ser el inicio de una trilogía. La cosa no va a quedar aquí, porque nada más y nada menos que Adi Shankar, quien estrenará este viernes 7 su adaptación de 'Castlevania' en Netflix, acaba de dejar este mensaje en sus redes sociales.

"¡Me alegra haceros saber que ya he seleccionado mi siguiente proyecto! Jugué la primera edición de Assassin's Creed el año que me mudé a Los Angeles para perseguir mi sueño.

Por aquél entonces no conocía absolutamente a nadie en la industria, y nunca podría haber imaginado que, un día, Ubisoft me pediría que cogiese el mundo de Assassin's Creed y crease una historia original ambientada en él para hacer una serie de anime. Si alguien os dice que no persigáis vuestra pasión en la vida, está equivocado"