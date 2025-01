'Castlevania', final explicado de 'Nocturno'. Cómo la serie de vampiros de Netflix nos conduce a la temporada 3 y se inspira en los videojuegos

La segunda temporada de 'Castlevania: Nocturne' ya ha llegado a Netflix para resolver el tremendo cliffhanger con el que nos dejó en 2023. Y la verdad es que esta vez se en Powerhouse Animation se han portado mejor para dejar las cosas más cerraditas... Aunque la serie de vampiros sigue teniendo potencial de sobra para rizar más el rizo en futuras temporadas gracias a las semillitas que ya ha ido plantando en los nuevos capítulos.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers de 'Castlevania: Nocturne'

Entre revoluciones y posesiones

Vamos a recapitular un poco con cómo se han quedado las cosas tras la segunda temporada de 'Castlevania: Nocturne'. Cuando parecía que Erzsebet Báthory ya era invencible tras absorber los poderes de la momia de Sekhmet, al final el combo de Alucard y Richter termina salvando el día a base de espadazos, puñetazos y buenos cañonazos de magia.

El equipo formado por Alucard, Richter, Maria, Juste y una Anette poseída por otro fragmento del alma de Sekhmet consigue derrotar Erzsebet y Drolta, quien se revela como la verdadera villana que siempre buscó traer de vuelta a su diosa. Aunque es la propia Sekhmet en el cuerpo de Anette quien se encarga de eliminarla definitivamente, asqueada por todas las barbaridades que ha llevado a cabo Drolta en su nombre.

Hasta aquí todos tan contentos y 'Castlevania: Nocturne' nos deja un final feliz, que tampoco debería sorprender teniendo en cuenta cómo la 'Castlevania' original terminó siendo bastante hopepunk y sin grandes bajas. Richter y Anette se confiesan sus sentimientos y parten a las Américas junto a Edouard para ayudar en las revoluciones de los esclavos. Richter abraza sus poderes mágicos y parece que ha encontrado algo de paz siendo parte de la familia Belmont, así que todo le termina saliendo bastante redondo.

Olrox también tiene su suerte de final feliz, ya que parece que Richter ha decido dejar a un lado su venganza (por el momento) y de paso ha vampirizado a su nuevo amor, el monje guerrero Mizrak. Aún queda por ver qué pasa con esos dos, pero por ahora su historia se queda bastante cerrada.

Por su parte, Juste parece que se ha convertido en el abuelo postizo de Maria, que ha salido airosa de su fase oscurilla... Pero tiene a un espíritu siniestro rondándola. Parece que Alucard ha vuelto para quedarse, al menos por el momento, pero la escena final de Juste, Alucard y Maria en el París de la Revolución nos deja un regusto agridulce y avanza un giro siniestro para la tercera temporada de la serie.

Giremos esto

Uno de los personajes más inquietantes de la temporada es el "Old Man Coyote" o "Mephistopheles" que parece rondar a Maria según sus poderes y su carácter se vuelven más siniestros. Esta especie de espíritu arrastró los restos del Abad a una dimensión oscura, de donde salen los monstruos que conjura Maria, y al final de la temporada se le puede ver de pie tras Tera.

Todo apunta a que este personaje tiene planes siniestros para Tera, ahora vampira, y Maria, que ha demostrado que tiene un lado oscuro con el que es mejor no meterse. Y precisamente es Maria la que podría ser el gran problema para la tercera temporada de 'Castlevania: Nocturne'.

'Nocturne' ya ha tomado elementos (de manera muy libre, eso sí) de 'Rondo of Blood', 'Symphony of the Night' y otros juegos de la franquicia de 'Castlevania'. Y precisamente en este último podríamos tener la base para la tercera temporada de la serie, aunque con un giro. En el juego, cinco años después de la victoria de Richter sobre Dracula, el último Belmont desaparece misteriosamente, y Maria Renard trata de localizarlo solo para descubrir que ha sido "poseído" por Dracula.

En la serie animada ahora mismo Dracula ni pincha ni corta, pero quizás 'Castlevania: Nocturne' prepara un giro: que Maria Renard sea la poseída por alguna fuerza oscura y se convierta en la gran antagonista. Aunque en este caso, Alucard debe buscar a Richter y traerlo de vuelta al Viejo Continente para liberar a Maria, tomando como base 'Symphony of the Night' pero invirtiendo los papeles. Aunque ojo, sabiendo que Dracula sobrevivió a la serie original, es posible que 'Nocturne' también termine recuperándolo en esta nueva etapa.

Y ya que Orlox parece ser un viejo conocido de "Old Man Coyote", quizás el vampiro indígena tenga que unir fuerzas de nuevo con el grupito de los Belmont. La segunda temporada de la serie también nos ha introducido en el mundo de los espíritus a través del viaje de Anette, con lo que ya hay elementos de sobra para pescar nuevas tramas si finalmente Netflix da luz verde a más temporadas de 'Castlevania: Nocturne'.

