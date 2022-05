'Star Wars: Tales of the Jedi': la nueva serie animada para Disney+ contará historias de Qui-Gon Jinn y otros personajes míticos de la saga

Parece que el universo 'Star Wars', coordinado por la amada y odiada a partes iguales Kathleen Kennedy, va a llevar dos líneas diferentes de creación: por un lado, historias completamente nuevas con personajes inéditos que transcurran a lo largo y ancho de la galaxia, como 'Star Wars Visions' -cuya segunda temporada se confirmó también ayer-, y otras basadas en la nonalogía de películas con los personajes ya clásicos. 'Star Wars: Tales of the Jedi' es de estas últimas. Y no tiene por qué ser algo malo.

Una galaxia muy, muy animada

'Star Wars: Tales of the Jedi' es una serie de animación que se suma a 'La remesa mala' y 'Star Wars Visions' para mostrar, en este caso, las aventuras y desventuras de los jedi durante la época de las precuelas. Veremos al Conde Dooku (antes de convertirse en sith), Mace Windu, Qui-Gon Jin o Ahsoka, y el punto fuerte es que el propio Liam Neeson volverá en un episodio para interpretar al maestro de Obi-Wan Kenobi (que, por cierto, no para de buscarle en la serie homónima). Su hijo, Michael Neeson, se encargará de doblarle en su juventud.

Dave Filoni, la persona tras 'Star Wars Rebels', 'The Clone Wars', 'The Mandalorian' y 'Ahsoka' también se encarga de esta serie. Por lo visto, Filoni fue escribiéndola en las esperas de coger diferentes vuelos hasta que al final pidió permiso para hacerla como es debido. Y lo ha conseguido: en otoño de 2022 se estrenará en Disney+.

De momento se han podido saber algunos detalles de la trama de los episodios: tres capítulos contarán la vida de Ahsoka Tano, incluyendo uno, ya terminado, en el que según Gizmodo se muestra su vida antes del aprendizaje jedi. De momento lo único que está claro es que 'Star Wars' no cree en la sobredosis de series.