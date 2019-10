'Star Wars: El ascenso de Skywalker’: las grandes claves y referencias que contiene el tráiler final del Episodio IX

Por mucha decepción que pudiese causar en su momento 'Los últimos Jedi', la llegada del espectacular tráiler final de 'El ascenso de Skywalker' nos ha puesto a muchos escépticos —entre los que me incluyo— los dientes especialmente largos. Y es que los menos de dos minutos y medio que dura el avance anticipan una dosis de espectáculo y emoción de niveles estratosféricos.

Pero en lugar de quedarnos en la superficie, a continuación os traemos una selección de las grandes claves y referencias que trae bajo el brazo este aperitivo del cierre definitivo a las tres trilogías de 'Star Wars'. Por supuesto, si queréis llegar vírgenes a su estreno, ni se os ocurra continuar leyendo.

El casco rebelde

El tráiler de 'El ascenso de Skywalker' empieza fuerte, con un casco rebelde algo deteriorado rodando hasta el primer término del plano de apertura mientras Rey corre hacia el punto de fuga. Esto puede ser una conexión con 'El despertar de la Fuerza' —recordemos que Rey tenía un casco igual en Jakku—, o apuntar a que el escenario por el que deambula la heroína fue testigo de una batalla determinante en la mitología de 'Star Wars'.

¿La luna de Endor?

¿A qué batalla hago referencia en el anterior punto? No hace falta más que echar un vistazo a los bosques por los que Rey se está marcando un 'Assassins Creed' para darse cuenta de que esta sería la de Endor; pugna decisiva en la Guerra Civil Galáctica. En lo que a mi respecta, no tengo ningún problema con volver a esta luna, siempre y cuando eso no implique traer de vuelta a los Ewoks...

Las ruinas misteriosas

Sin la especulación anterior, esto no tendría demasiado sentido, pero la transición con salto de zonas boscosas a unas ruinas que parecen pertenecer a alguna nave del Imperio, sumadas al factor que nos ubicaría cerca del campo de batalla de Endor, invita a pensar a que las estructuras derruidas por las que deambula Rey podrían ser las de la segunda Estrella de la Muerte —aunque fácilmente podría ser un Destructor Imperial—.

La reunión rebelde con viejos —y nuevos— conocidos

Parece que la alianza rebelde vuelven a estar en plena forma después de una temporada de reclutamiento y organización. En la reunión que deja entrever el tráiler podemos ver a viejos conocidos como Lando Calrissian, otros no tan viejos como Poe y Rose, nuevas incorporaciones como el personaje —aún sin nombre— de Dominic Monaghan, y al hijo del difundo Almirante Ackbar, Aftab.

Vuelve el X-Wing de Poe

No sólo vamos a alegrarnos del regreso de personajes; también toca hacerlo con las naves. Y qué mayor deleite para las retinas que ver el X-Wing de Poe, tan naranja y reluciente; y si está acompañado por el trío más genial de la Galaxia, compuesto por el propio Dameron, su inseparable Finn y el bueno de Chewie, mejor que mejor.

Más ruinas misteriosas (esta vez sumergidas)

Toca trasladarse nuevamente a unas ruinas misteriosas para caldear el ambiente de una batalla entre Rey y Kylo Ren que promete ser épica. Como antes, podríamos estar ante la superficie de un Destructor Imperial o de la propia Estrella de la Muerte a medio hundirse —esos cañones son bastante significativos—. Sea como fuere, el espectáculo está servido.

Nuevas localizaciones

Durante la última D24 se comentó que la inmensa mayoría de planetas y localizaciones que veríamos en 'El ascenso de Skywalker' serían nuevos, y buena muestra de ello es Kim G; esta hermosura de planeta helado con forma de nimbo que demuestra el poderío audiovisual que tendrá el cierre de las tres trilogías galácticas.

Juego de tronos

No podemos pasar por alto el plano de este imponente trono. ¿Estará reservado para las tiránicas posaderas de Palpatine o, por el contrario, será para su nuevo pupilo? Un detalle curioso sobre esta construcción es que está basado en el diseño original que Ralph McQuarrie hizo para el trono del Emperador en 1981. Alucinante.

Ciento y la madre

Como apuntábamos anteriormente, la flota rebelde parece estar a pleno rendimiento, lo cual es síntoma de una larga elipsis entre los hechos de 'Los últimos Jedi' y 'El ascenso de Skywalker', y de que nos esperan unas batallas antológicas de la mano de J.J. Abrams. Además del mítico Halcón Milenario, en el plano general abarrotado de vehículos podemos identificar el Ghost de 'Star Wars Rebels' y 'Rogue One'.

Droides a go-go

Qué sería de 'Star Wars' sin sus droides. En el tráiler hace acto de presencia el entrañable BB-8, acompañado por D-O, el minion robótico de Babu Frik, a quien podemos ver trabajando en un C3-PO que promete protagonizar uno de los momentos más lacrimógenos de la película —se avecinan despedidas poco agradables—.

El abrazo

Tras la triste muerte de Carrie Fisher, este momento en el que Rey y Leia se funden en un abrazo aspira a ser el momento más aplaudido de todo 'El ascenso de Skywalker'. Más de uno tendrá que poner la excusa de que "se le ha metido algo en el ojo".

La sala del trono

Ahora sí. Confirmamos la presencia de la Estrella de la Muerte en el 'Episodio IX' tras este plano en el que vemos a Rey y Kylo en la habitación del trono de Palpatine. Como el clímax de 'El ascenso de Skywalker' tenga lugar en la misma localización que en 'El retorno del Jedi' nos va a dar un mal.

Bye Bye, Vader

Otro de los momentos más espectaculares del tráiler se encuentra en esta instantánea en la que Rey y Kylo Ren destruyen lo que parece ser una armadura de Darth Vader en una nave con un diseño de interiores algo chapado a la antigua. ¿Estamos ante una nueva alucinación? La daga que lleva Rey y el hecho de que el casco de Kylo esté arreglado no dicen lo contrario.

El retorno de Palpatine

Por el momento tendremos que conformarnos con ver a Palpatine de refilón —o más bien a su capucha ondeando al viento—. ¿El armatoste que parece llevar detrás es una máquina para mantenerle con vida después de todo este tiempo? Veremos qué secretos aguarda el regreso del infame villano.

El fin de una era

El alucinante tráiler de 'El ascenso de Skywalker' culmina con un plano de Rey acompañando una voz en off en la que Luke y Leia intercambian un "Que la Fuerza te acompañe" y un "Siempre". La reacción y el gesto de la protagonista invita a pensar que estamos ante una nueva alucinación o que ha visto algo que la ha dejado alucinada. Así nos hemos quedado nosotros después de este último avance del Episodio IX.

Tráiler de 'Star Wars: El ascenso de Skwyalker'