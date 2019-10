'Star Wars: El ascenso de Skywalker': el tráiler final promete la película más épica de la saga para culminar las tres trilogías

Por fin, tras rumores y semanas de espera, aquí tenemos el emocionante tráiler final de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' ('Star Wars: The Rise of Skywalker'), la próxima entrega de la saga de Lucasfilm y Disney que ha vuelto a dirigir J.J. Abrams. Recordemos que el Episodio IX llegará a los cines el 20 de diciembre; quedan dos meses para el estreno y las entradas ya se han puesto a la venta.

Lo más llamativo de 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' es que además de poner punto y final a la tercera trilogía, pretende ser la culminación de los nueve episodios que han contado la historia de la familia Skywalker. Ya lo avisó hace un par de años Abrams, que además de ocuparse de la puesta en escena ha escrito el guion junto a Chris Terrio ('Argo', 'Liga de la Justicia').

El director de 'El despertar de la fuerza' (que toma el relevo de Rian Johnson, responsable de 'Los últimos Jedi') ha vuelto a confirmar el plan en unas recientes declaraciones sobre su nuevo trabajo:

"Hay que llevarlo a un final emocional y significativo pero también satisfactorio en términos de responder realmente a tantas preguntas como sea posible. Para que, si en unos años alguien ve estas películas, las nueve, esté viendo una historia que sea lo más cohesionada posible.

Aunque hay muchas cosas que fueron planificadas y discutidas –el propio George Lucas dijo, cuando creó esto, que lo veía como tres obras de tres actos– eso no significa que no hay descubrimiento, que no hay cosas que sirven y te hacen pensar: 'Oh, aquí hay una oportunidad'.

Tampoco significa que haya una lista de resoluciones que tenemos que cumplir por lo que se ha planteado. Pero también somos muy conscientes de que este es el final de la trilogía y necesita satisfacer. Nos metimos en esto sabiendo que debe haber un final. No estamos haciendo el tonto."