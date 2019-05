'Star Wars: Knights Of The Old Republic' se confirma con la guionista de 'Alita: Ángel de combate' y 'Terminator: Génesis'

En la galaxia de las guerras por antonomasia están en un frenesí de confirmaciones peliculeras. Si hace apenas unos días se confirmaba una película a cargo de los creadores de 'Juego de Tronos', hoy se ha anunciado que la productora de 'Avatar', Laeta Kalogridis, estará al mando de una adaptación del videojuego 'Star Wars: Knights Of The Old Republic'.

En un videojuego muy lejano

Un proyecto así debería ser una buena noticia para el aficionado de 'La guerra de las galaxias', un aficionado que aún podría estar decepcionado por el fracaso en taquilla de 'Han Solo', la mediocre aventura que llevó a Lucasfilm a reevaluar las pretensiones de la saga y reducir el calendario de lanzamientos del estudio.

A pesar de esa reducción, no reparan en confirmaciones, y el último ha sido el de la adaptación de un videojuego basado en 'Star Wars'. 'Knights of the Old Republic', conocido como KOTOR por sus millones de seguidores, es un videojuego de rol que enfrentaba a Jedis y Siths y que se desarrolla casi 4.000 años antes de los eventos de la primera película de 1977. Los fans han soñado durante mucho tiempo que una historia tan rica se adaptase al cine, y ese momento ha llegado.

Hace un mes, MTV News entrevistó a la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y le preguntó sobre una posible película de KOTOR. "Hablamos de eso todo el tiempo", dijo. “Sí, estamos desarrollando algo sobre ello. En este momento no tengo idea de dónde podrían caer las cosas". Jugando al despiste. Según los informes, Kalogridis está cerca de terminar el guión.

Tras iniciarse como videojuego de LucasArts, los Caballeros de la Antigua República han aparecido en numerosas novelas y cómics. Aún es pronto para saber si será una película para Disney + o un estreno comercial en salas. Que la fuerza esté con nosotros.