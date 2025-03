El drama de 'Supervivientes 2025' con su primera expulsión definitiva y un nuevo abandono inesperado. "Me he visto sobrepasada"

Después de semanas guardándose a los concursantes en la recámara, 'Supervivientes' al fin tuvo su primera expulsión definitiva: Samya Aghbalou fue la elegida para abandonar el reality y no fue la única baja, ya que en la misma gala abandonó Rosario Matew.

Dos por el precio de una

'Supervivientes' ya había anunciado que la gala del domingo sería la primera en la que se produciría una expulsión definitiva. Tras la salvación de Nieves Bolós, Manuel González, Samya y Ángela Ponce eran los concursantes de Playa Misterio que estaban en primera línea de fuego.

Finalmente, Samya fue la menos votada por el público y, por tanto, la primera expulsada definitiva de la edición, y no pudo evitar que se le escaparan las lágrimas: "Siento que tampoco lo he hecho tan mal, me he superado en muchas cosas que era a lo que he venido. Me ha tocado irme la primera y es lo que tenía que pasar. Está el ganador y el primer expulsado, yo tengo el título de la primera expulsada" se despidió.

Sin embargo, no fue la única que se fue, ya que Rosario Matew activó el protocolo de abandono: "Es algo que no me esperaba. En ningún momento contemplaba esta opción, pero me he visto sobrepasada. Esta experiencia es... lo que te cuenten se queda corto. Hay que vivirlo para entenderlo. Yo tengo un colapso... por eso necesitaba escuchar ya una voz familiar".

La concursante conectó con Sandra Barneda, que le instó para no desaprovechar la oportunidad en el concurso, y con su novio Stiven, que también le dio ánimos, pero Rosario explicó entre lágrimas que tenía una sensación "de ahogo y asfixia constante" y se sentía " completamente atada", circunstancias que le eran familiares de la mala racha que pasó en 2023:

"Pasé un periodo muy malo de muchísima ansiedad que me limitó muchísimo. Perdí oportunidades laborales y dejé de salir de casa. Lo pasé realmente mal y cada vez que siento cosas parecidas a lo que sentía por aquel entonces, mi cuerpo activa todas las alarmas porque no puedo permitirme pasar por lo mismo".

Así pues, Rosario decidió irrevocablemente abandonar el reality. Los concursantes que siguen nominados esta semana son Carmen Alcayde, Koldo Royo y Makoke, a la que acusaron de hacer trampas al entrar comida de extranjis al concurso.

