La última expulsión de 'Supervivientes 2025' destroza a sus concursantes y Montoya monta un drama tras el anuncio de los nominados

Estaba claro que lo de traer a Montoya y Anita a 'Supervivientes' era para seguir estirando el chicle de su culebrón en 'La isla de las tentaciones'. Anoche tuvieron una fuerte discusión en la Palapa por un supuesto beso, después de que se anunciara que Ángela Ponce era la nueva expulsada.

Otra desterrada

El duelo final de la gala de anoche de 'Supervivientes' salvó a Laura Cuevas y acabó con Ángela Ponce como la segunda concursantes expulsada de la semana (después de que el martes se fuera Nieves Bolós). Sus compañeros no podían creerse la noticia, corrieron a abrazarla y uno de los más afectados fue Montoya: "Es fatiga tras fatiga. ¿Qué voy a hacer yo ahora?".

Precisamente, Laura Madrueño destacó que era la primera vez que veía a ambos equipos tan disgustados por una misma expulsión, y Ángela se despidió con resignación: " He sobrevivido más de lo que me podría esperar. He sido autosuficiente en una isla. Y también de convivencia. Llevarme este cariño y amor en este tiempo es mi regalo y mi premio. Os voy a apoyar en todo".

Ángela se reencuentra con sus compañeros en Playa Misterio

Al igual que el resto de "expulsados", Ángela no abandonó el reality sino que fue desterrada a Playa Misterio, junto a Nieves, Samya y Manuel. Como ya se les empieza a llenar el sitio, Jorge Javier Vázquez confirmó que este domingo 30 de marzo se anunciará la primera expulsión definitiva de la edición.

Sad Montoya

Anita, en plena crisis por su discusión con Montoya

Después de las votaciones para los siguientes nominados, Montoya y Anita montaron un drama en la Palapa, porque esta admitió que se habían dado un pico cuando Laura Cuevas sacó el tema a colación. Montoya se enrabietó y amenazó con abandonar el reality, ya que negaba categóricamente los hechos: "Inventarse un beso me parece muy ruin".

"Yo he venido a Honduras a curarme yo solo, otra vez me ha decepcionado. (...) Tiene que abandonar uno de los dos. Abandono yo, te juro que me voy. Era un sueño que tenía de siempre, pero a este precio no estoy más" ladró él, que terminó huyendo de la Palapa. Anita insistió en que era verdad y también se fue de allí, porque le estaba dando un parraque de los nervios. Al final, volvieron y zanjaron el asunto con un abrazo.

Los nominados de esta semana son Carmen Alcaide, Rosario Matew, Makoke y Koldo Royo.

